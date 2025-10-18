Употребление чая ежедневно снижает уровень холестерина и кровяное давление / © Pixabay

В прохладное осеннее утро нет ничего лучше чашки горячего чаяво время завтрака. Британские ученые выяснили, что именно этот напиток может стать настоящим защитником вашего сердца. Как отмечают специалисты, чай помогает снизить кровяное давление, улучшает уровень холестерина и уменьшает вероятность инфарктов, инсультов и диабета второго типа

Об этом пишет The Mirror.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что чай полезен для сердца. Ученые считают, что это из-за особых веществ в его составе. Специалисты считают, если пить чай ежедневно, это поможет поддерживать сердце здоровым.

«Специфические полифенольные соединения, называемые флаван-З-олами, могут объяснить, почему чай оказывает благотворное влияние на кровяное давление, здоровье сердца, риск инсульта и диабета 2 типа. Фактически, эти флавоноидные соединения могут снизить риск развития хронических заболеваний на целую пятую часть (19%) и уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 13%», — добавил специалист по чаю Тим Бонд.

Польза от употребления чая

Комментируя новое исследование Frontiers, Бонд отметил, что положительный эффект от употребления чая наблюдается тогда, если выпивать от одной до четырех чашек ежедневно. Научно подтверждено, что длительное употребление этого улучшает работу кровеносных сосудов, чем и объясняется его влияние на давление.

Специалист также добавил, что черный чай особенно эффективен для снижения артериального давления, когда у человека высокий риск сердечных заболеваний. Ученые объясняют это тем, что флавоноиды, которые содержатся в черном чае, также помогают снижать уровень холестерина.

Новый опрос Консультативной группы по вопросам чая с участием 1000 британцев показал, что почти три четверти опрошенных волнуются о здоровье своего сердца.

Однако, лишь каждый третий из них знает о том, что чай положительно влияет на работу сердца.

«Мы пропускаем один важный момент, когда речь идет об этом простом ежедневном способе защиты наших сердец. Нам следует стремиться выпивать 3-4 чашки чая в день, что даст нам 400-600 мг полифенольных флаван-3-олов ежедневно. Именно они помогают уменьшить воспаление и стресс в нашем теле, включая сердце и кровеносные сосуды», — подчеркнул Бонд.

Ранее эксперты назвали 5 напитков, которые способствуют долголетию. Старший директор по инновациям продуктов и научным исследованиям компании Shaklee Эрин Барретт отмечает, что правильная гидратация поддерживает здоровье клеток и работу органов (особенно почек), способствует усвоению питательных веществ и помогает поддерживать уровень энергии.

