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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Употребление сахара кормит раковые клетки — ученые

Выжившие после химиотерапии раковые клетки начинают выделять фруктозу как сигнал для соседних опухолевых клеток, побуждая их к более активному метастазированию.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Сахар

Сахар / © pixabay.com

Высокий уровень глюкозы может помогать раковым клеткам избегать иммунного ответа, способствуя образованию на их поверхности плотного защитного слоя из молекул, производных сахаров.

Об этом идет речь в исследовании.

Исследователи выяснили, что клетки рака яичников, переживших химиотерапию, могут выделять фруктозу — обычный сахар, содержащийся во многих продуктах и напитках. Она действует как сигнальная молекула, которая побуждает соседние опухолевые клетки отделяться от первичной опухоли и распространяться по организму.

Ученые также определили механизм, через который этот защитный слой может стать толще, и указали на потенциальную мишень для будущих препаратов, которые могли бы ослабить такую защиту и сделать раковые клетки более заметными для иммунной системы.

Понимание этого механизма создает возможности поиска препаратов, которые могли бы убирать или уменьшать защитное покрытие опухолевых клеток.

Известно, что переизбыток сладостей в рационе может спровоцировать развитие ожирения. И здесь уже прямая зависимость очевидна. Существует не менее 13 видов рака, ассоциированных с ожирением. Сюда входит рак кишечника, женских гениталий, рак желудка, печени и т.д.

Поэтому для профилактики и лечения онкологических заболеваний ученые и врачи всего мира рекомендуют исключить белокристаллический сахар и ограничить потребление сладостей.

Напомним, ученые разработали искусственный интеллект, который по обычной фотографии лица может оценивать риск смерти у пациентов с онкологическими заболеваниями.

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