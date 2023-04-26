Уровень заболеваемости раком растет: новое исследование свидетельствует о тревожной тенденции

Эксперты объясняют, почему растет заболеваемость раком и что можно сделать для снижения риска.

Исследования показывают, что уровень заболеваемости раком среди молодых людей растет, и эта тревожная тенденция свидетельствует о том, что онкология может стать глобальной эпидемией.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Reviews Clinical Oncology, свидетельствуют: за последние несколько десятилетий во многих странах возросла заболеваемость раком молочной железы, толстой кишки, эндометрия, пищевода, внепеченочных желчных путей, желчного пузыря и т.д.

Существует несколько теорий, почему растет заболеваемость раком у людей моложе 50 лет.

"Многие специалисты пытаются выяснить это. Известно, что риск повышается для людей, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни, меньше занимаются спортом и едят обработанную пищу", – рассказывает доктор медицинских наук, сертифицированный гематолог и медицинский онколог (США) Бхавана Патак.

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Почему заболеваемость раком растет

"Существует много возможных причин возникновения рака, но уже выявлена четкая взаимосвязь между малоподвижным образом жизни, ожирением, курением и употреблением переработанной пищей. Все эти факторы считаются провоспалительными, которые приводят к нарушению микробиома (бактерии в нашем организме) и иммунной системы", – отмечает доктор медицинских наук, хирургический онколог, заведующий кафедрой общей хирургии в Центре здоровья Святого Иоанна (Провиденс, США) Антон Бильчик.

Согласно статистике за 2023 год, опубликованной Американским онкологическим обществом, частота некоторых случаев, например рака предстательной железы, стремительно растет.

Рак предстательной железы был второй причиной смертности мужчин с 2014 по 2019 год.

Люди в возрасте до 50 лет теперь чаще болеют раком, что может быть вызвано неправильным питанием и образом жизни.

"Сегодня есть более передовые технологии для выявления онкологических заболеваний, и больше людей в возрасте до 60 лет проходят обследование", – говорит медсестра Центра мезотелиомы с опытом клинических онкологических испытаний, которая имеет более 20 лет непосредственного ухода за пациентами, Шон Марчиз.

Почему рак остается основной причиной смертности, хотя сегодня он легче поддается лечению

Условия и методики лечения рака в мире значительно улучшились, стали более персонализированными и целенаправленными.

В то же время, как утверждают специалисты, многие виды рака сегодня легче поддаются лечению, однако другие, такие как рак поджелудочной железы, продолжают быть устойчивыми к химиотерапии и проявляются на более поздних стадиях.

"Есть надежда, что ситуация изменится, благодаря более эффективным скрининговым тестам, лучшему пониманию развития рака и доступности новых более целенаправленных методов терапии", — добавляет Антон Бильчик.

По словам врачей, сейчас рак гораздо легче поддается лечению, чем много лет назад. И все же у нас до сих пор нет лекарства от большинства основных видов онкологии. Смертность от рака упала на 33% с 1991 года, что составляет примерно 3,8 миллиона случаев. Многие пациенты имеют больше возможностей лечения агрессивных раковых заболеваний. Больше случаев рака также выявляют на ранних стадиях. Однако скорость развития рака в общей популяции все еще вызывает беспокойство. Поэтому нужно приложить все усилия для предотвращения развития онкологии.

Как помочь снизить риск заболевания раком

По словам врача Бильчика, установлено, что физические упражнения, здоровая сбалансированная диета с фруктами и овощами, отказ от сигарет, потребление меньшего количества красного мяса и обработанной пищи снижают риск развития рака.

Семейная история, образ жизни являются теми факторами, на которые нужно обратить внимание, заботясь о своем здоровье.

Поддержание здоровья сердца и лечение диабета, при необходимости, также может предотвратить онкологию.

"Следите и за тем, сталкиваетесь ли вы с такими опасными химическими веществами или материалами, как радон, асбест и т.д.", — предупреждает врач Антон Бильчик.

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Что молодые люди должны знать о раке

По словам врачей, уровень заболеваемости раком растет преимущественно среди молодых людей в возрасте до 50 лет. То есть рак — не болезнь "стариков". Поэтому следует уделять больше внимания образу жизни, физическим упражнениям и питанию в молодом возрасте. Более того, молодым пациентам необходимо знать о национальных рекомендациях по скринингу некоторых наиболее распространенных видов онкологии, таких как рак молочной железы и толстой кишки.

К счастью, смертность от рака в мире снижается. Люди живут дольше и комфортнее после его диагностики. К тому же клинические испытания каждый день предоставляют новые методы терапии онкологических недугов.

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Добавим, что остатки древних вирусов, хранящихся в ДНК человека, могут помочь бороться с раком легких.

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