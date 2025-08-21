Усталость на тарелке: 5 любимых продуктов, которые воруют вашу энергию

Ученые назвали 5 продуктов, которые вызывают постоянную усталость / © Credits

Ученые выяснили, что пять ваших любимых продуктов могут быть причиной ощущения большей усталости.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным американских исследователей, повышенный уровень тирамина — молекулы, играющей определенную роль в регулировании артериального давления — может увеличить риск чрезмерной дневной сонливости.

Эксперты предположили, что это утомительное состояние можно лечить с помощью простых изменений в питании.

Ведущий автор исследования Тарик Факих, постдокторант расстройства сна и циркадного ритма в больнице Brigham and Women’s, сказал: «Наше исследование показывает, что диета и генетика могут играть важную роль в развитии синдрома сна».

И пять продуктов, в частности выдержанные сыры, вяленое и обработанное мясо, спреды на основе дрожжевого экстракта, маринованные или вяленые в соли продукты, такие как рыба и сухофрукты, все они имеют высокое содержание тирамина.

К выдержанным сырам относятся чеддер, фета, пармезан и бри.

Тем временем салями, колбаса, бекон, пепперони и мортадела классифицируются как вяленое и обработанное мясо.

К спредам на основе дрожжевого экстракта относятся Marmite и Vegemite.

Исследование, опубликованное в июне, показало, что дневной сон может быть связан с преждевременной смертью.

Американские ученые, наблюдавшие более 86 000 здоровых взрослых людей среднего возраста, обнаружили, что регулярно дремавшие, особенно в начале дня, имели больше шансов умереть преждевременно, чем те, кто этого не делал.

Эксперты говорят, что дневная сонливость может являться предупредительным признаком нарушенного или некачественного ночного отдыха и может указывать на проблемы со здоровьем, такие как расстройства сна, деменция или сердечная недостаточность.

