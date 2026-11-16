Усталость, сонливость и слабость: какие анализы объяснят причину истощения

Когда сдавать анализ крови / © Unsplash

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Если вы постоянно просыпаетесь в «разбитом» состоянии, не можете долго концентрироваться, а привычные бытовые дела требуют чрезмерных усилий, стоит выяснить причину. Некоторые дефицитные состояния, сбои в работе эндокринной системы и метаболические нарушения вполне реально выявить с помощью обычных анализов крови.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Постоянная усталость и сонливость: анализ крови может раскрыть причину

Конечно, анализ крови не всегда укажет на конкретное хроническое состояние, но он необходим для первичной диагностики. К повышенной утомляемости могут приводить анемия, сниженная функция щитовидной железы, колебания уровня сахара в крови и нехватка конкретных витаминов.

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А расстройства сна, затяжной стресс или побочное действие лекарства нередко вызывают такое же состояние даже при совершенно безупречных анализах. Для начала нужно обратиться к врачу с жалобами, чтобы он назначил конкретные анализы. Это сохранит не одну тысячу гривен и позволит проверить действительно нужные показатели.

Одной из распространенных причин затяжного упадка сил является малокровие или анемия. При этом состоянии кровь хуже транспортирует кислород в ткани, что провоцирует слабость, одышку, головокружение и падение общей выносливости. Ключевую роль в диагностике анемии играет общий анализ крови — прежде всего, оценка уровня гемоглобина, гематокрита и параметров эритроцитов.

Анализ крови позволит определить следующие состояния:

Дефицит железа. Нехватка железа — один из наиболее частых факторов постоянной усталости, на которую обращают внимание медики. Точнее выявить скрытый дефицит помогает анализ на ферритин. Этот белок показывает стратегические запасы железа в организме, поэтому его низкая концентрация прямо указывает на недостаток элемента. Впрочем, есть важный нюанс: при наличии воспалительных процессов уровень ферритина может искусственно расти, поэтому нормальные или повышенные цифры не всегда гарантируют отсутствие дефицита.

При необходимости для полной оценки обмена железа дополнительно проверяют насыщение трансферрина, уровень сывороточного железа и другие маркеры. Полагаться исключительно на показатель сывороточного железа не следует, поскольку его концентрация в крови существенно колеблется под влиянием многих факторов.

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К истощению запасов железа приводят его недостаточное поступление с едой, нарушение всасывания в кишечнике или хронические кровопотери. У женщин репродуктивного возраста веской причиной часто становятся обильные менструации.

У взрослых мужчин или женщин в постменопаузе железодефицитная анемия может указывать на скрытые кровотечения из желудочно-кишечного тракта.

Гипотиреоз. На сниженную функцию щитовидной железы также могут намекать постоянная зябкость, запоры, сухость кожи, выпадение волос, набор веса и заторможенность мышления.

Первичную лабораторную проверку работы щитовидной железы обычно начинают с определения уровня тиреотропного гормона (ТТГ). Если показатель выходит за пределы референтных значений врач дополнительно назначает анализ на свободный тироксин (FT4). Комбинация повышенного ТТГ и пониженного FT4 указывает на первичный гипотиреоз.

Нехватка витамина B12.

Кроме истощения, дефицит витамина B12 часто сопровождается онемением и покалыванием в кистях и стопах, шаткостью походки, ухудшением памяти и трудностями с концентрацией. Поскольку симптомы нарастают постепенно, люди нередко обращаются за помощью уже на поздних этапах.

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Для диагностики определяют уровень витамина B12 в сыворотке крови, а при сомнительных результатах назначают уточняющие тесты, в частности, анализ на метилмалоновую кислоту. В общем анализе крови при этом может фиксироваться повышенный показатель MCV, но его нормальное значение не исключает дефицита.

Уровень витамина B12 снижается из-за нарушений всасывания, определенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, длительного приема некоторых лекарств или несбалансированного питания.

Глюкоза и гликированный гемоглобин. Нетипичная усталость относится к характерным проявлениям сахарного диабета, который часто сочетается с постоянным чувством жажды, частым мочеиспусканием, затуманиванием зрения или беспричинной потерей веса.

Для оценки углеводного обмена употребляют несколько способов. Анализ глюкозы натощак показывает концентрацию сахара в крови в конкретный момент, в то время как гликированный гемоглобин (HbA1c) отражает средний уровень гликемии за предыдущие два-три месяца. В отдельных случаях пациенту рекомендуют пройти пероральный глюкозотолерантный тест — так называемую нагрузку глюкозой.

Дефицит витамина D. Глубокий дефицит может сопровождаться мышечной слабостью, болью в костях и общим ухудшением самочувствия. Обеспеченность организма витамином D оценивают по концентрации 25-гидроксивитамина D в крови.

Рутинно проверять уровень витамина D абсолютно всем, кто жалуется на усталость, необязательно. Целесообразность такого анализа врач определяет индивидуально.

Воспалительные или аутоиммунные патологии. Долгая усталость может быть сопутствующим проявлением инфекционных, воспалительных или аутоиммунных патологий. В таких ситуациях часто назначают анализ на С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов.

Если усталость сочетается с длительной субфебрильной температурой, горячкой, болью в суставах, ночной потливостью или непонятным похудением, необходимо углубленное прицельное обследование.

Функции печени и почек. Нарушения в работе печени и почек могут также вызвать общую слабость, быструю утомляемость и снижение толерантности к физическим нагрузкам. Поэтому при продолжительных жалобах врачи часто назначают биохимические пробы для оценки состояния этих органов.

Для проверки печени обычно исследуют уровень ферментов АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочной фосфатазы и билирубина. Надо учитывать, что большинство этих маркеров указывают, прежде всего, на повреждение клеток печени или застой желчи.

Работу почек оценивают по уровню креатинина и расчетной скорости клубочковой фильтрации. Существенные нарушения электролитного баланса, например резкие отклонения уровня натрия или кальция, также могут провоцировать мышечную слабость, сонливость или спутанность сознания.

Анализы в крови в норме, а усталость есть

Усталость — это, прежде всего, дефицит энергии, истощение и снижение выносливости, тогда как сонливость проявляется непреодолимым желанием уснуть днем. Если человек непроизвольно засыпает посреди дня, нужно заподозрить расстройства сна.

Например, обструктивное апноэ сна сопровождается частыми остановками дыхания ночью, которые постоянно перерывают фазы глубокого сна. Человек может проводить в постели достаточно часов, но просыпаться совершенно «разбитым». Громкий храп, ночные приступы одышки, утренняя головная боль и дневная сонливость — типичные поводы проверить наличие этого синдрома.

Хронический стресс, депрессивные и тревожные расстройства, нарушения гигиены сна и побочные эффекты лекарств также часто приводят к истощению. Чтобы выявить эти причины, кроме анализов крови, нужна подробная беседа с врачом, а иногда — полисомнография или консультация узкого специалиста.

Какие анализы назначают при длительной усталости

Сначала врач выясняет продолжительность и характер жалоб, перечень лекарств, принимаемых пациентом, режим сна и наличие сопутствующих симптомов. Именно эта информация определяет объем требуемой лабораторной диагностики.

Базовый перечень обычно включает общий анализ крови, ТТГ, глюкозу или гликированный гемоглобин, печеночные и почечные пробы, а также электролиты. В зависимости от жалоб и индивидуальных рисков, врач может добавить анализы на ферритин, витамин B12, фолиевую кислоту или другие специфические показатели.

Профессиональные медицинские протоколы при обследовании пациентов с длительным непонятным истощением рекомендуют проверять общий анализ крови, функцию щитовидной железы, маркеры воспаления, углеводный обмен и отдельные дефицитные состояния.

К врачу нужно обращаться, если чувство усталости не проходит несколько недель подряд, не исчезает после полноценного отдыха и начинает мешать работе и повседневной жизни.

Особенно насторожить должно сочетание истощения с похудением, повышенной температурой, необычными кровотечениями, одышкой, учащенным сердцебиением или выраженной дневной сонливостью.

Отдельную опасность представляет самопроизвольное засыпание днем за рулем: до выяснения причин такого симптома от вождения нужно категорически отказаться.

Анализ крови: последние новости

Напомним, новое исследование ученых из Королевского колледжа Лондона показало, что преддиабет является как предупреждением о риске диабета 2-го типа, так и постепенно повреждает сердечно-сосудистую систему.

Но это состояние обратимо: анализ данных масштабных американского и китайского исследований продолжительностью до 30 лет доказал, что возвращение уровня сахара в норму снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 58%, а инфаркта и инсульта — на 42%, причем защитный эффект сохраняется десятилетиями.

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