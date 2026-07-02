Усталость, затуманенность сознания и недостаток сил: какие продукты помогают бороться с воспалением

Овощи / © Associated Press

Реклама

Хроническое воспаление может проявляться не только болью в суставах или мышцах, но и постоянной усталостью, головной болью, затуманенным сознанием и недостатком энергии. Диетологи отмечают, что поддержать естественную воспалительную реакцию организма могут определенные продукты, а также здоровый образ жизни.

Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на диетолога Коррин Тойн из компании The Turmeric Co.

Согласно данным исследования, у миллионов людей наблюдается как минимум два симптома, связанных с хроническим воспалением. Эксперты отмечают, что со временем такое состояние может быть связано с развитием диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и когнитивного снижения.

Реклама

В то же время воспаление влияет не только на физическое самочувствие. Почти половина опрошенных сообщили, что из-за симптомов испытывают снижение уровня энергии, 31% отметили, что они негативно сказываются на качестве сна. Более пятой части респондентов заявили, что из-за этих проявлений им сложнее заниматься физическими упражнениями, а ещё 20% признались, что симптомы заставляют их чувствовать себя неуверенно.

Опрос также показал, что большинство людей пытаются справиться с симптомами с помощью отдыха или сна. Так ответили более половины участников исследования. Еще 43% используют безрецептурные обезболивающие препараты. Лишь 21% респондентов сообщили, что специально изменили свой рацион, добавив в него продукты, которые ассоциируются с подавлением воспаления.

Исследователи также обратили внимание на то, что многие люди не знают, какие именно продукты могут быть полезны. Особенно это касается молодежи. Несмотря на то, что куркума, имбирь и листовая зелень давно считаются продуктами с противовоспалительными свойствами, почти четверть опрошенных призналась, что не знает, какие продукты относятся к этой категории.

По словам диетолога Коррин Тойн, основу рациона должны составлять цельные продукты — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена. Они содержат антиоксиданты, клетчатку и полезные жиры, которые помогают поддерживать естественную воспалительную реакцию организма. Эксперт также напомнила, что взрослым рекомендуется потреблять около 30 граммов клетчатки в день, однако 96% людей не достигают этой нормы.

Реклама

Она советует уделять особое внимание продуктам, богатым омега-3 жирными кислотами, в частности грецким орехам и семенам льна. Они могут поддерживать естественные процессы регуляции воспаления. Кроме того, ярко окрашенные овощи и фрукты снабжают организм полифенолами и антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса.

Коррин Тойн также рекомендует включать в рацион куркуму. Её активное вещество — куркумин — хорошо известно своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также способностью поддерживать иммунную функцию и процессы восстановления. В то же время она отметила, что куркумин естественным образом плохо усваивается организмом, поэтому препараты с повышенной биодоступностью могут улучшать его усвоение.

Помимо питания, диетолог советует сократить потребление продуктов с высокой степенью переработки, уделять внимание контролю стресса, качественному сну и регулярной физической активности. По её словам, пользу могут приносить не только интенсивные тренировки, но и ходьба, плавание, езда на велосипеде, йога или силовые упражнения несколько раз в неделю.

Эксперт подчеркнула, что физическую нагрузку следует сочетать с достаточным восстановлением, ведь перетренированность без полноценного отдыха может иметь обратный эффект. Она добавила, что организм ежедневно подвергается воздействию стресса, недосыпания, напряженного ритма жизни и факторов окружающей среды, поэтому поддержание здоровья с помощью питания и образа жизни помогает сохранять баланс в долгосрочной перспективе.

Реклама

Напомним, что если вы хотите пить меньше кофе или вовсе отказаться от него, существует немало полезных альтернатив. Диетолог назвал восемь напитков, которые могут поддерживать бодрость и концентрацию и при этом приносить пользу организму.

Новости партнеров