Утренние или вечерние тренировки: что лучше выбрать

Тренировки в спортзале / © Credits

Реклама

Лучшее время для тренировки то, которое вы будете придерживаться. Но у утренних и вечерних тренировок есть свои особые преимущества и недостатки.

Об этом пишет GQ.

Главные плюсы и минусы тренировок утром и вечером

Плюсы утренних тренировок:

Реклама

Поддерживают стабильный уровень сахара в крови и контролируют уровень стресса через кортизол. Первое имеет важное значение для мышечной массы, второе — для производительности и энергичности.

Ускоряют метаболизм и улучшают настроение. Утренние упражнения помогают запустить метаболизм, что потенциально увеличивает сжигание калорий в течение дня. Также они способствуют повышению уровня эндорфинов.

Помогают оставаться последовательными. Что касается ранних тренировок, то меньший риск того, что их сорвут другие ваши обязательства. Они помогают установить рутину.

Утро — оптимальное время для потери жира. Тренировка перед завтраком может сжечь больше жира, поскольку ваше тело находится в состоянии голодания и использует накопленный жир для извлечения энергии.

Минус утренних тренировок — они нуждаются в большей разминке. То есть более продолжительной из-за более низкой температуры тела и более слабой гибкости мышц.

Плюсы вечерних тренировок:

Максимальная производительность. Сила, гибкость и выносливость мышц в вечернее время выше.

Снятие стресса. Вечерние тренировки могут быть отличным способом расслабиться после долгого дня.

Минус вечерних тренировок — усталость и потеря сосредоточения. Вечерние обязательства иногда могут затруднять соблюдение режима. А еще после долгого дня некоторые люди могут иметь меньше энергии.

Итак, выбор времени для занятий спортом — утро или вечер — зависит от ваших индивидуальных особенностей и целей. Утренние тренировки повышают энергию и улучшают настроение, а вечерние помогают снять стресс и могут быть более эффективными из-за более высокой готовности тела.

Реклама

Важно выбрать то время, которое лучше вписывается именно в ваш ритм жизни и обеспечивает регулярность тренировок.

Ранее мы писали о том, какие упражнения сжигают больше калорий.