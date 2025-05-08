- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
Утренние или вечерние тренировки: что лучше выбрать
И утренние, и вечерние тренировки имеют свои преимущества и недостатки, поэтому следует ориентироваться на индивидуальные особенности и цели.
Лучшее время для тренировки то, которое вы будете придерживаться. Но у утренних и вечерних тренировок есть свои особые преимущества и недостатки.
Об этом пишет GQ.
Главные плюсы и минусы тренировок утром и вечером
Плюсы утренних тренировок:
Поддерживают стабильный уровень сахара в крови и контролируют уровень стресса через кортизол. Первое имеет важное значение для мышечной массы, второе — для производительности и энергичности.
Ускоряют метаболизм и улучшают настроение. Утренние упражнения помогают запустить метаболизм, что потенциально увеличивает сжигание калорий в течение дня. Также они способствуют повышению уровня эндорфинов.
Помогают оставаться последовательными. Что касается ранних тренировок, то меньший риск того, что их сорвут другие ваши обязательства. Они помогают установить рутину.
Утро — оптимальное время для потери жира. Тренировка перед завтраком может сжечь больше жира, поскольку ваше тело находится в состоянии голодания и использует накопленный жир для извлечения энергии.
Минус утренних тренировок — они нуждаются в большей разминке. То есть более продолжительной из-за более низкой температуры тела и более слабой гибкости мышц.
Плюсы вечерних тренировок:
Максимальная производительность. Сила, гибкость и выносливость мышц в вечернее время выше.
Снятие стресса. Вечерние тренировки могут быть отличным способом расслабиться после долгого дня.
Минус вечерних тренировок — усталость и потеря сосредоточения. Вечерние обязательства иногда могут затруднять соблюдение режима. А еще после долгого дня некоторые люди могут иметь меньше энергии.
Итак, выбор времени для занятий спортом — утро или вечер — зависит от ваших индивидуальных особенностей и целей. Утренние тренировки повышают энергию и улучшают настроение, а вечерние помогают снять стресс и могут быть более эффективными из-за более высокой готовности тела.
Важно выбрать то время, которое лучше вписывается именно в ваш ритм жизни и обеспечивает регулярность тренировок.
Ранее мы писали о том, какие упражнения сжигают больше калорий.