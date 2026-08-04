Утренняя боль в пояснице: 6 действенных советов, если вам трудно подняться с кровати

Несколько простых шагов помогут знать боль в пояснице, которая мешает подняться с постели / © Фото из открытых источников

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Довольно часто неприятные утренние боли в спине и общая скованность полностью исчезают уже после нескольких минут обычной активности. Однако специалисты советуют внимательно следить за характером боли, ведь за ним могут скрываться более серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Правила безопасного пробуждения

Врачи категорически не советуют резко подпрыгивать с постели сразу после того, как вы проснулись. Сначала следует очень осторожно размять лодыжки, колени и бедра, затем медленно перевернуться на бок и аккуратно сесть , опираясь на руку, что значительно уменьшит нагрузку на позвоночник.

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После подъема несколько минут очень осторожной легкой растяжки помогут окончательно избавиться от утренней скованности в теле. Подтягивание изогнутых колен к груди, мягкие и плавные наклоны таза или классическое упражнение «кошка» для позвоночника прекрасно разогреют мышцы и снимут неприятное напряжение.

Также следует внимательно пересмотреть свое спальное место и привычные позы для сна , которые часто – главная причина ежедневных страданий. Если вы спите на спине, подложите небольшую подушку под колени, а если вы любите спать на боку, зажмите ее между ногами, чтобы эффективно разгрузить позвоночный столб.

Образ жизни и лишний вес

Причиной регулярного дискомфорта часто становится банальная слабость мышц спины и туловища, которые не способны нормально поддерживать правильную осанку. Чтобы укрепить мышечный корсет , эксперты рекомендуют больше гулять на свежем воздухе, регулярно плавать в бассейне или выполнять специальную лечебную физкультуру.

Не стоит забывать и о контроле массы тела , ведь каждый лишний килограмм создает дополнительное и очень ощутимое давление на позвонки и поясничные мышцы. Даже незначительное похудение способно существенно снизить интенсивность болезненных симптомов у людей с избыточным весом.

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Когда нужна медицинская помощь

Чаще всего неприятные ощущения после сна провоцируют мышечное напряжение, слишком старый матрас или возрастные дегенеративные изменения в позвоночнике. Однако в редких случаях такое постоянное состояние может являться симптомом воспалительного заболевания позвоночника или других опасных патологий опорно-двигательного аппарата.

Если боль длится несколько недель подряд, постоянно усиливается и вообще не проходит даже ночью, вам следует немедленно записаться на прием к врачу. Также опасными симптомами являются отдача боли в ногу, внезапное онемение конечностей, резкая мышечная слабость или проблемы с контролем мочеиспускания.

«Соответствующее лечение может не только уменьшить боль, но и помочь предотвратить дальнейшее ограничение подвижности», — заключают авторы статьи.

Если симптомы регулярно возвращаются и все больше мешают вашей повседневной жизни, не следует заниматься самолечением или просто терпеть дискомфорт. Своевременное обследование поможет выявить истинную причину проблемы и быстро вернуть радость активного движения.

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Напомним, современный ритм жизни, сидячий способ работы, постоянное использование гаджетов и недостаток физической активности часто приводят к боли в шее. Многие пытаются решить проблему с помощью массажа или разовых процедур, однако эффект от них обычно временный. Реабилитолог посоветовал полезные упражнения, которые помогут, если постоянно болит шея .

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