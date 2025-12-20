Утренняя привычка, которая убивает: кардиологи назвали неожиданную причину сердечного приступа

Боль в области сердца / фото иллюстративное / © Getty Images

По статистике Британского фонда сердца, ишемическая болезнь сердца является одной из самых распространенных причин смертности среди мужчин и женщин. Врачи предупреждают, что большинство сердечных приступов провоцируется не питанием или стрессом, а одной утренней привычкой, которую имеет едва ли не каждый из нас.

Кардиолог Сана Садоксаи рассказала, что один утренний ритуал может увеличить риск сердечного приступа.

«Настоящая опасность начинается с момента, когда вы просыпаетесь и остаетесь неактивными. Большинство людей переходят от сна к телефону, затем сидят, спешат на улицу, держа тело в состоянии низкой подвижности и высокого воспаления. Эта привычка тайно ускоряет резистентность к инсулину, накопление жира на животе, высокое кровяное давление, скрытое воспаление и (и) метаболическую дисфункцию, что значительно увеличивает риск ранних сердечных приступов, особенно если у вас избыточный вес или ожирение», — отметила Садоксаи.

Она отметила, что пять или семь минут утренней активности (такие как быстрая ходьба, растяжка, дыхательные упражнения) способны улучшить кровообращение, активировать метаболизм и стабилизировать уровень сахара в крови.

По словам кардиолога, физические упражнения способны защитить ваше сердце, поэтому изменение вашего привычного утреннего распорядка может спасти вам жизнь.

Инфаркт миокарда, известный также как сердечный приступ, — это внезапное нарушение кровоснабжения сердца, чаще всего из-за образования тромба. Основным признаком является боль или дискомфорт в груди: ощущение давления, сжатия, распирания или тяжести.

Кроме того, среди других симптомов сердечного приступа:

боль в левой или правой руке, челюстях, шее, спине и животе;

ощущение головокружения;

чрезмерное потоотделение;

одышка;

ощущение тошноты;

непреодолимое чувство тревоги, похожее на паническую атаку;

кашель или хрипы.

Согласно рекомендациям экспертов, чтобы уменьшить вероятность возникновения инфаркта, вам нужно:

отказаться от курения и поддерживать здоровый вес (если вы курите или имеете проблемы с избыточным весом);

придерживаться сбалансированного питания: ограничить жирную пищу, увеличить потребление клетчатки. Основу рациона должны составлять цельнозерновые продукты и не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно;

регулярно тренироваться: взрослым рекомендуется не менее 150 минут (2 часа 30 минут) умеренных аэробных нагрузок в неделю.

Напомним, диетологи рассказали о 14 продуктах, которые способны снижать холестерин и поддерживать здоровье сердца. В частности, эксперты советуют делать ставку на свежие и минимально обработанные продукты, содержащие клетчатку, полезные жиры и антиоксиданты.