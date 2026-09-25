Увеличивают риск инсульта: при какой мигрени категорически нельзя пить противозачаточные таблетки

Некоторые контрацептивы опасно принимать во время приступа мигрени. / © www.credits

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Мигрень и гормональная контрацепция могут сочетаться, но выбор препарата зависит от вида мигрени и других факторов, влияющих на риск инсульта. Поэтому само наличие мигрени еще не означает, что от противозачаточных таблеток нужно отказаться.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Издание рассказывает о случае, когда за советом по поводу гормональных контрацептивов к врачу обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что около полугода назад ей диагностировали мигрень, которая возникает один-два раза в месяц, преимущественно в первые дни менструации. Приступ длится два-три дня и сопровождается тупой непрерывной головной болью и тошнотой.

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Врач объяснил, что мигрень с аурой является противопоказанием к комбинированным гормональным контрацептивам. Женщине посоветовали обсудить выбор метода контрацепции с гинекологом или гинекологом-эндокринологом.

Что такое мигрень с аурой

Аура в этом случае не имеет никакого отношения к эзотерике. В медицине так называют временные неврологические симптомы, которые могут возникать примерно за 10–60 минут до приступа мигрени или вместе с ним.

Чаще всего перед глазами появляются мерцания, вспышки, зигзаги или пятна. Также может возникать покалывание или онемение части тела, а иногда — трудности с речью. Но аура возникает не у всех людей с мигренью.

Важно, что в описанном случае 41-летняя женщина не сообщала о таких симптомах. Она рассказала только о головной боли и тошноте во время менструации. Поэтому врач не диагностировал у нее мигрень с аурой, а объяснил, при какой форме мигрени комбинированные таблетки противопоказаны.

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Какие противозачаточные таблетки не рекомендуют

Речь идет именно о комбинированных гормональных контрацептивах, в состав которых входят эстроген и прогестин. Они бывают не только в форме таблеток — в эту группу также входят некоторые гормональные пластыри и вагинальные кольца.

По рекомендациям Центра контроля и профилактики заболеваний США, если диагностирована мигрень без ауры, комбинированные контрацептивы относятся к категории, когда польза от их применения в целом превышает возможные риски. А вот про мигрени с аурой их относят к категории, при которой применение считается неприемлемым из-за риска для здоровья.

Причина — риск ишемического инсульта. Мигрень с аурой сама по себе связана с повышенным риском такого инсульта, а комбинированные контрацептивы тоже могут его увеличивать. В то же время абсолютный риск инсульта у молодых здоровых женщин остается низким, но врачи учитывают все дополнительные факторы — курение, высокое артериальное давление и возраст.

Есть ли более безопасная альтернатива

Наличие мигрени с аурой не означает, что женщина вообще не может воспользоваться гормональной контрацепцией. Например, таблетки, содержащие только прогестин, а также гормональные импланты и некоторые внутриматочные системы не имеют такого же ограничения. В рекомендациях Центра контроля и профилактики заболеваний США для этих методов мигрень с аурой не является противопоказанием.

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В то же время самостоятельно менять противозачаточные таблетки не следует. Окончательный выбор зависит от возраста, давления, курения, других заболеваний, лекарств и особенностей самой мигрени.

Мигрень и менструальный цикл

Гормональные колебания могут быть одним из факторов, влияющих на мигрень. У женщин приступы нередко связаны с менструальным циклом, а после менопаузы часть пациенток отмечает облегчение симптомов. Именно поэтому головную боль, которая регулярно появляется в начале менструации, следует обсудить с врачом.

Менструальная мигрень считается разновидностью мигрени без ауры. То есть сам факт, что приступ возникает во время менструации, не означает, что женщине автоматически противопоказаны комбинированные контрацептивы.

Аура также не обязательно сопровождает каждый приступ. Она может проявляться вспышками или зигзагами перед глазами, покалыванием или онемением, проблемами с речью. Если такие симптомы возникли впервые, их важно не списывать автоматически на мигрень, так как они могут напоминать признаки инсульта.

Саму мигрень сегодня можно контролировать: для этого используют лечение приступов и профилактические методы. На частоту головных болей также могут влиять сон, питание, достаточное количество воды, физическая активность и так называемые триггеры — например, стресс, пропускание приемов пищи или изменение режима сна.

Поэтому ответ на вопрос «можно ли принимать противозачаточные таблетки во время приступа мигрени» зависит прежде всего от того, какая именно это мигрень и какой состав имеет препарат. Если имеется аура, комбинированную контрацепцию с эстрогеном обычно не применяют; если ауры нет, ситуация может оказаться другой.

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