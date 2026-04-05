Ужасные последствия для организма: к чему приводит чрезмерное потребление соли

Соль — неотделимая и нужная часть нашего рациона. Она придает чувство вкуса, помогает хранить продукты. Но натрий, из которого состоит соль, в избытке опасен.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Соль придает вкусу пищи, но может быть и вредной, если ее много / © unsplash.com

Соль — не просто приправа, а жизненно важное вещество. Главная ее составляющая — натрий. Он помогает организму работать: поддерживает уровень воды, помогает клеткам передавать сигналы, переносит кислород и питательные вещества. Но если натрия слишком много, это вредно для сердца и сосудов.

Всемирная организация здравоохранения советует есть не больше 2 граммов натрия в день — это примерно 5 граммов соли или одна чайная ложка.

Но на самом деле большинство людей часто превышают эти нормы, что провоцирует ряд болезней.

Избыток натрия вызывает следующие проблемы со здоровьем:

  • мочекаменная болезнь в почках и хроническая болезнь почек

  • ослабление костей и развитие остеопороза

  • высший риск гастрита, язв и рака желудка

  • ожирение и диабет 2 типа

  • ухудшение памяти и повышенный риск деменции

  • задержку жидкости и отеки

Ежегодно около 2 млн смертей во всем мире связаны с чрезмерным потреблением соли.

Раньше мы писали о том, что вреднее — соль или сахар. Больше об этом читайте в новости.

