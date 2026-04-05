Ужасные последствия для организма: к чему приводит чрезмерное потребление соли

Соль придает вкусу пищи, но может быть и вредной, если ее много / © unsplash.com

Реклама

Соль — не просто приправа, а жизненно важное вещество. Главная ее составляющая — натрий. Он помогает организму работать: поддерживает уровень воды, помогает клеткам передавать сигналы, переносит кислород и питательные вещества. Но если натрия слишком много, это вредно для сердца и сосудов.

Всемирная организация здравоохранения советует есть не больше 2 граммов натрия в день — это примерно 5 граммов соли или одна чайная ложка.

Но на самом деле большинство людей часто превышают эти нормы, что провоцирует ряд болезней.

Реклама

Избыток натрия вызывает следующие проблемы со здоровьем:

мочекаменная болезнь в почках и хроническая болезнь почек

ослабление костей и развитие остеопороза

высший риск гастрита, язв и рака желудка

ожирение и диабет 2 типа

ухудшение памяти и повышенный риск деменции

задержку жидкости и отеки

Ежегодно около 2 млн смертей во всем мире связаны с чрезмерным потреблением соли.

