Ужин, который поможет быстро похудеть: секретный рецепт

Дипломированный диетолог с многолетним опытом, Кристен Карли, поделилась рецептом своего ужина для похудения. Врач отмечает, что это не жесткая диета, а вкусная и крайне полезная пища, которая не только способствует сжиганию излишней жировой ткани на теле, но и хорошо насыщает. Кристен отмечает, что именно такая сбалансированная пища способна ускорить процесс похудения и будет очень полезна здоровью. Рассказываем, что нужно есть, чтобы похудеть, и как приготовить такой ужин, ссылаясь на Eat This, Not That.

Какой ужин номер один для быстрого похудения: секретный рецепт

Врач советует на ужин готовить хумус, куриную грудку, салат из помидоров и огурцов. Ведь такая пища содержит большую часть легкоусвояемого белка и растительной клетчатки, поэтому помогает разгонять метаболизм и быстро сжигать жировые отложения.

Как приготовить ужин для похудения: пошаговая инструкция

Возьмите две куриные грудки, разрежьте каждую пополам. Мясо смажьте оливковым маслом, посыпьте приправами по своему вкусу, пожарьте до готовности на среднем огне. Для приготовления салата возьмите два небольших помидора и один средний огурец, пол красной луковицы. Нарежьте овощи, заправьте салат оливковым маслом, добавив чайную ложку винного уксуса, перца и соли. К салату и курице лучшим гарниром будет хумус, который нужно предварительно сварить и смазать оливковым маслом.

Какая польза ужина из курицы и хумуса

Курятина содержит много белка, аминокислотных соединений и микроэлементов, важных для наращивания мышечной ткани. Такая пища крайне полезна тем людям, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни и не занимаются тренировками. Поскольку мясо курицы способно в разы ускорять метаболизм, что провоцирует быстрое сжигание жировой ткани даже без физических нагрузок. Еще польза белка заключается в том, что после употребления таких блюд долго не хочется есть, человек чувствует себя сытым, поэтому не переедает.

Хумус богат растительной клетчаткой и полезными полиненасыщенными жирами. Клетчатка насыщает организм на длительный промежуток времени, способствует улучшению обмена веществ, стабилизирует уровень сахара в крови, снижая риск ожирения. Омега-3 и Омега-9, содержащиеся в оливковом масле, имеют антиоксидантные соединения, которые предотвращают болезни сердца и снижают риск появления онкологии. Поэтому салаты лучше заправлять именно этим маслом, которое имеет больше пользы для организма из всех остальных.

