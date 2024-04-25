Ужин, который поможет быстро похудеть: секретный рецепт

Такой ужин содержит много белка и клетчатки, которые не откладываются излишней жировой тканью на теле.
Дипломированный диетолог с многолетним опытом, Кристен Карли, поделилась рецептом своего ужина для похудения. Врач отмечает, что это не жесткая диета, а вкусная и крайне полезная пища, которая не только способствует сжиганию излишней жировой ткани на теле, но и хорошо насыщает. Кристен отмечает, что именно такая сбалансированная пища способна ускорить процесс похудения и будет очень полезна здоровью. Рассказываем, что нужно есть, чтобы похудеть, и как приготовить такой ужин, ссылаясь на Eat This, Not That.
Какой ужин номер один для быстрого похудения: секретный рецепт
Врач советует на ужин готовить хумус, куриную грудку, салат из помидоров и огурцов. Ведь такая пища содержит большую часть легкоусвояемого белка и растительной клетчатки, поэтому помогает разгонять метаболизм и быстро сжигать жировые отложения.
Как приготовить ужин для похудения: пошаговая инструкция
- Возьмите две куриные грудки, разрежьте каждую пополам. Мясо смажьте оливковым маслом, посыпьте приправами по своему вкусу, пожарьте до готовности на среднем огне.
- Для приготовления салата возьмите два небольших помидора и один средний огурец, пол красной луковицы. Нарежьте овощи, заправьте салат оливковым маслом, добавив чайную ложку винного уксуса, перца и соли.
- К салату и курице лучшим гарниром будет хумус, который нужно предварительно сварить и смазать оливковым маслом.
Какая польза ужина из курицы и хумуса
Курятина содержит много белка, аминокислотных соединений и микроэлементов, важных для наращивания мышечной ткани. Такая пища крайне полезна тем людям, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни и не занимаются тренировками. Поскольку мясо курицы способно в разы ускорять метаболизм, что провоцирует быстрое сжигание жировой ткани даже без физических нагрузок. Еще польза белка заключается в том, что после употребления таких блюд долго не хочется есть, человек чувствует себя сытым, поэтому не переедает.
Хумус богат растительной клетчаткой и полезными полиненасыщенными жирами. Клетчатка насыщает организм на длительный промежуток времени, способствует улучшению обмена веществ, стабилизирует уровень сахара в крови, снижая риск ожирения. Омега-3 и Омега-9, содержащиеся в оливковом масле, имеют антиоксидантные соединения, которые предотвращают болезни сердца и снижают риск появления онкологии. Поэтому салаты лучше заправлять именно этим маслом, которое имеет больше пользы для организма из всех остальных.
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