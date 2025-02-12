В 5 областях Украины могут ввести карантин: подробности от Минздрава

Всего за последнюю неделю в Украине заболели 171 068 человек.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в пяти областях Украины зафиксировано превышение эпидемиологического порога. В этих регионах могут использовать так называемый "локальный карантин".

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Превышение эпидпорога зафиксировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

"В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические меры, так называемый "локальный карантин". В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях", — объяснили в Минздраве.

Там отметили, что всего за последнюю неделю в Украине заболели 171 068 человек, из них 104 843 – дети. Это на 13% больше, чем на прошлой неделе. Правда, такое количество больных присуще середине эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного для Украины.

Рост заболеваемости ОРВИ происходит из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Прогнозируется, что к апрелю вирус гриппа будет преобладать над коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что из-за стремительного роста в Украине количества больных ОРВИ и гриппом некоторые школы и детские сады перешли на дистанционное обучение.