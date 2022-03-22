В больницах находятся 4020 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии — Ляшко

Коронавирус никуда не исчез.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что за неполный месяц войны в Украине было обстреляно 139 больниц, из них 10 полностью разрушены. Он также напомнил, что коронавирус не исчез, сейчас в больницах находятся 4020 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Министр здравоохранения в эфире телемарафона сказал, что накануне удалось освободить бригаду экстренной помощи, сопровождавшую колонну из Харькова и попавшую в заложники.

Он также рассказал, что из-за военных действий не везде обеспечивается подвоз лекарств и медоборудование. Также многие аптеки не открылись из-за эвакуации их сотрудников. Но смогли перестроить логистические цепочки, в то же время в аптеках разрешили работать студентам — и те снова открываются.

По словам Ляшко, в настоящее время, кроме украинских медиков, в стране работают 155 иностранных медработников. Также развернуты два полевых госпиталя, еще один на подходе.

Кроме того, был отработан гуманитарный коридор со странами ЕС, куда госпитализируют прежде всего детей с онкологией. Уже отправлено 139 детей.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ( World Health Organization (WHO)) подтвердила шесть дополнительных сообщений об атаках на медицинские учреждения и медицинских работников в Украине.

"В целом, по состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.

Это более двух атак в сутки.

"Это недопустимо. Медучреждения и медработники должны быть защищены всегда", — добавили в WHO.

Напомним, электронный медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами для всех украинцев с помощью видеосвязи на время войны.

Об этом сообщают на официальной странице медицинского сервиса Telegram.