В Броварской больнице будут делать операции на сосудах сердца, шеи, головы и конечностей

В Броварской больнице будут делать операции на сосудах сердца, шеи, головы и конечностей

Уже с июня в Броварах будут доступны малоинвазивные операции на сосудах сердца, шее, голове, конечностях и лечении патологии разных аритмий.

В Броварскую многопрофильную клиническую больницу доставили ангиограф.

Его закупило Минздрав средствами госбюджета, сообщили в ведомстве.

До недавнего времени, из-за нехватки оборудования и соответствующих специалистов, в медучреждении не имели возможности оказывать услуги по оперативному лечению инфарктов.

Поэтому пациентов необходимо направлять на лечение в столицу.

Теперь в больнице будут работать врачи Донецкого областного кардиологического центра. Это медучреждение было разрушено российскими войсками, поэтому часть его специалистов будут временно работать именно в Броварской больнице.

Напомним, в результате артиллерийских обстрелов Чернигова, что армия РФ в очередной раз совершила 13 марта, в помещение городской больницы №3 попал вражеский снаряд. Он полностью разрушил рентгенологическое отделение.

Как сообщалось ранее, более 700 погибших и 40 пропавших без вести — такую статистику жертв российских обстрелов озвучил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, но это предыдущие цифры. Уже неделю как город не слышит обстрелы. Много где не хватает света и воды, остается трудность с пищей. Из-за разрушенных мостов и дорог доехать до города стало крайне сложно.

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