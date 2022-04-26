В Черниговской больнице оккупанты уничтожили радиологическое отделение и томограф: директор обратился к благотворителям

В заведении оказывают нейрохирургическую, неврологическую помощь.
В результате артиллерийских обстрелов Чернигова, которые армия РФ совершила 13 марта, в помещение городской больницы №3 попал вражеский снаряд. Он полностью разрушил рентгенологическое отделение.
Об этом сообщил генеральный директор медицинского учреждения Виктор Янголь.
"Была разрушена крыша, наружные и внутренние несущие стены, двери, стеклопакеты и инженерные коммуникации. Но наибольшей материальной потерей стало уничтожение компьютерного томографа General Electric на 64 среза", — сообщил Янголь.
Черниговская городская больница как до войны, так и во время обслуживает пациентов круглосуточно.
Приоритетным видом помощи директор называет оказание терапии во время острого периода мозгового инсульта и проведение тромболитического лечения. Здесь осуществляют нейрохирургическое, неврологическое лечение, которое невозможно без компьютерного томографа.
Самостоятельно приобрести аппарат КТ больница не в состоянии.
"Обращаемся к вам с просьбой обеспечить больницу современным компьютерным томографом и таким образом восстановить для населения города-героя Чернигова и области возможность получать медицинскую помощь", — призвал директор медицинского учреждения мировые благотворительные организации.
Как сообщалось ранее, более 700 погибших и 40 пропавших без вести — такую статистику жертв российских обстрелов озвучил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, но это предыдущие цифры. Уже неделю как город не слышит обстрелы. Много где не хватает света и воды, остается трудность с пищей. Из-за разрушенных мостов и дорог доехать до города стало крайне сложно.