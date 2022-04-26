В Черниговской больнице оккупанты уничтожили радиологическое отделение и томограф: директор обратился к благотворителям

В Черниговской больнице оккупанты уничтожили радиологическое отделение и томограф: директор обратился к благотворителям

В заведении оказывают нейрохирургическую, неврологическую помощь.

В результате артиллерийских обстрелов Чернигова, которые армия РФ совершила 13 марта, в помещение городской больницы №3 попал вражеский снаряд. Он полностью разрушил рентгенологическое отделение.

Об этом сообщил генеральный директор медицинского учреждения Виктор Янголь.

"Была разрушена крыша, наружные и внутренние несущие стены, двери, стеклопакеты и инженерные коммуникации. Но наибольшей материальной потерей стало уничтожение компьютерного томографа General Electric на 64 среза", — сообщил Янголь.

Черниговская городская больница №3

Черниговская городская больница как до войны, так и во время обслуживает пациентов круглосуточно.

Приоритетным видом помощи директор называет оказание терапии во время острого периода мозгового инсульта и проведение тромболитического лечения. Здесь осуществляют нейрохирургическое, неврологическое лечение, которое невозможно без компьютерного томографа.

Черниговская городская больница №3

Самостоятельно приобрести аппарат КТ больница не в состоянии.

"Обращаемся к вам с просьбой обеспечить больницу современным компьютерным томографом и таким образом восстановить для населения города-героя Чернигова и области возможность получать медицинскую помощь", — призвал директор медицинского учреждения мировые благотворительные организации.

Как сообщалось ранее, более 700 погибших и 40 пропавших без вести — такую статистику жертв российских обстрелов озвучил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, но это предыдущие цифры. Уже неделю как город не слышит обстрелы. Много где не хватает света и воды, остается трудность с пищей. Из-за разрушенных мостов и дорог доехать до города стало крайне сложно.

Читайте также: