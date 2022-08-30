В Черниговской области восстановили центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

В Черниговской области восстановлен центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Об этом сообщили в Минздраве.

Медучреждение пострадало еще в первые дни войны, когда вражеская армия зашла на Черниговщину и уничтожала все на своем пути. От прилетов вблизи взрывной волны были выбиты окна и двери. А от мин и кассетных снарядов россиян здания медучреждения превратились в решето.

К счастью, всех медиков и автомобили "скорой" удалось эвакуировать в более безопасные районы.

Уже сегодня медицинское учреждение полностью отстроено. Здесь продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь для более чем 200 тысяч пациентов, проживающих в Черниговской области.

Невероятно гордимся командой медиков, которые вернулись к работе сразу после деоккупации и продолжали работать даже в полуразрушенном медучреждении.

"Восстановить стены, только половина дела. Восстановить медицинскую помощь для украинцев – наша главная цель", – говорят медики.

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