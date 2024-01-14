В Давосе обсудят "болезнь Х", способную превзойти COVID по смертности

Одной из тем обсуждения на Всемирном экономическом форуме, который в понедельник, 15 января, начнется в швейцарском Давосе, станет "болезнь X". Это гипотетическое заболевание потенциально сможет в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности.

Анонс обсуждения опубликован на сайте мероприятия.

Встреча под названием "Подготовка к болезни Х" состоится 17 января. Среди спикеров – генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Болезнь X" — это абстрактное заболевание, потенциально способное вызвать эпидемию международного масштаба. Считается, что такую эпидемию вероятнее всего вызовет неизвестный человечеству патоген.

В 2018 году ВОЗ включила "болезнь Х" в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследование патогена, который может привести к новой пандемии. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "Х" в названии означает "неожиданность".

В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, эксперты предположили, что штамм SARS-CoV-2, вызвавший COVID-19, может быть болезнью Х.

Напомним, ранее ВОЗ предупредила о болезни Х, которая может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19.

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