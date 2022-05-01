В Донецкой области фельдшерка вывезла из зоны обстрелов два автомобиля скорой помощи

Она спасла автомобили.

Эта история стала одной из многих в серии о храбрости украинских медиков, их отчаянности и героизме во время войны.

Фельдшерка бригады скорой медицинской помощи Карбонитской подстанции Лисичанского коммунального лечебно-профилактического учреждения Светлана Клос вместе с отцом вывезла из зоны обстрелов два автомобиля скорой помощи.

В начале апреля подстанция уже подвергалась беспощадным обстрелам. В один из дней Светлана шла на работу — забрать вещи и документы. Но когда прибыла в медучреждение, поняла, что функционировать он уже не может, из-за значительных повреждений. Вместе с тем в нем еще остались два автомобиля скорой помощи.

Посоветовавшись с отцом, она решила забрать автомобили, ведь они могли бы служить для спасения жизни людей в другом месте. Из двух "быстрых" аккумулятор был только на одной, поэтому сначала домой перевезли одну машину, а позже, на том же аккумуляторе, — вторую.

В тот же день Светлана Клосс вместе с отцом нашли еще один аккумулятор, сели за руль "скорых" и отогнали машины в Бахмут Донецкой области. Там ключи от двух автомобилей были переданы коллегам из Днепра, выехавшим на встречу Светлане.

Женщина работает в медицинской системе с 2014 года, ее дом на сегодняшний день уничтожен, но она рисковала собственной жизнью для того, чтобы два автомобиля «скорой» из разрушенного медучреждения продолжали спасать жизнь украинцев.

Лицо украинской несокрушимости — в хрупкой фигуре фельдшера #BRAVEUKRAINE

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