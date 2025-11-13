В это время люди стареют быстрее: названы два ключевых возрастных периода

Старение / © pexels.com

Реклама

Вопреки распространенному мнению, что старение — это постепенный процесс, новое исследование Стэнфордского университета обнаружило, что организм переживает два резких скачка возрастных изменений в среднем около 44 и 60 лет. В эти периоды происходит драматическое изменение состава ключевых биомолекул, связанных с метаболизмом липидов и работой сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает Science Alert.

Если однажды вы проснулись, посмотрели в зеркало и вам показалось, что вы резко постарели — возможно, вы правы. Согласно исследованию 2024 года, посвященному молекулярным изменениям, сопровождающим старение, человеческий организм переживает два резких скачка возрастных изменений: первый — в среднем около 44 лет, второй — примерно в 60.

Реклама

«Мы не просто постепенно меняемся со временем; происходят действительно драматические изменения. Оказалось, что середина 40-х — это период резких изменений, как и начало 60-х. И это справедливо независимо от того, какой класс молекул вы рассматриваете», — отметил генетик Майкл Снайдер из Стэнфордского университета, комментируя результаты исследования.

Старение — сложный биологический процесс, который сопровождается ростом риска развития различных заболеваний.

Команда под руководством Снайдера исследовала механизмы старения, чтобы лучше понять, какие именно изменения происходят в организме и как можно их замедлить или компенсировать. Для этого они наблюдали за 108 взрослыми добровольцами, которые в течение нескольких лет регулярно сдавали биологические образцы.

Ученые обратили внимание, что вероятность некоторых болезней, таких как Альцгеймер или сердечно-сосудистые болезни, резко возрастает после определенного возраста, а не постепенно с годами.

Реклама

Поэтому исследователи решили сосредоточиться на биомаркерах старения, чтобы выявить, когда именно в организме происходят подобные скачки. Используя собранные образцы, они проанализировали различные типы биомолекул — РНК, белки, липиды и микроорганизмы из кишечника, кожи, носа и ротовой полости. Всего было исследовано 135 239 биологических показателей.

В среднем каждый участник предоставил 47 образцов в течение 626 дней, а самый опытный участник — 367. В итоге ученые получили более 246 млрд данных, которые затем проанализировали для выявления закономерностей.

Предыдущие исследования также показывали, что изменения на молекулярном уровне происходят неравномерно — скачкообразно, и это наблюдается не только у людей, но и у животных, таких как мыши, крысы, дрозофилы или рыбы-зебры.

Команда Снайдера обнаружила две четкие фазы, когда в человеческом организме наблюдается существенное изменение состава молекул.

Реклама

Около 81% всех исследованных биомолекул изменялись в один или оба эти периода. Первый пик наблюдался в середине 40-х годов, второй — в начале 60-х, при этом изменения имели несколько разные молекулярные профили. Во время первого пика — в середине 40-х — больше всего менялись молекулы, связанные с метаболизмом липидов, алкоголя и кофеина, а также с работой сердечно-сосудистой системы, кожи и мышц. Второй пик, приходящийся на начало 60-х, характеризовался изменениями в углеводном и кофеиновом метаболизме, работе сердца, кожи, мышц, иммунной системы и почек.

Первый период изменений частично совпадает с менопаузой или предменопаузой у женщин, однако исследователи исключили этот фактор как главный, ведь подобные изменения происходили и у мужчин.

«Это свидетельствует о том, что хотя менопауза или предменопауза могут частично объяснять изменения у женщин среднего возраста, вероятно, существуют другие, более весомые факторы, влияющие на процессы старения и у мужчин, и у женщин. Определение и изучение этих факторов должно стать приоритетом для дальнейших исследований», — пояснила метаболомист и первый автор исследования Сяотао Шэнь, бывшая исследовательница Стэнфорда.

Ученые также подчеркнули, что исследование имеет ограничения — выборка была небольшой, а биологические образцы получены только от людей в возрасте от 25 до 70 лет.

Реклама

Будущие работы смогут углубить понимание этого явления, привлекая большее количество участников и более широкий спектр биомаркеров, чтобы точнее проследить, как человеческий организм меняется с возрастом.

К слову, группа корейских ученых установила, что клеточное старение в организме распространяется подобно болезни — через кровь. Это открытие может изменить подход к борьбе с возрастными изменениями.