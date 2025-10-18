Шоколад / © Pixabay

Шоколад изготавливают из какао-бобов, содержащих два стимулятора — кофеин и теобромин. Кофеин способствует повышению бодрости. Потому эксперты советуют не употреблять шоколад перед сном.

Об этом пишет издание eatingwell.

Чем темнее шоколад, тем выше содержание кофеина в нем, поскольку он сохраняет больше своих природных соединений.

Например, 30 мл темного шоколада может содержать до 23 мг кофеина, тогда как молочный — около 6 мг на 30 мл.

Однако даже самое малое количество кофеина может повлиять на сон. Поэтому следует избегать таких продуктов, по крайней мере, за четыре часа до сна.

Молочный шоколад может казаться лучшим выбором перед сном из-за более низкого содержания кофеина и теобромина. Однако его более высокое содержание сахара может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, что может привести к ночным пробуждениям. Чтобы помочь стабилизировать этот всплеск, попробуйте сочетать шоколад с продуктами, богатыми белком или клетчаткой. К примеру, добавьте несколько шоколадных крошек к греческому йогурту с ягодами.

Ранее ученые выяснили, чем полезен для здоровья какао. Употребление какао и добавок с ним не снижает общий риск развития гипертонии, но может предотвращать появление у людей с нормальным артериальным давлением.