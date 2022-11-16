В Херсоне врачи оказывают бесплатную медицинскую помощь и обеспечивают необходимыми лекарствами: куда обращаться

В Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Они осуществляют медицинский осмотр пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами.

Об этом сообщили в Минздраве.

Специалисты предоставляют бесплатные медикаменты: жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства.

Прием врачи производят в помещении железнодорожного вокзала Херсона.

Также 17 ноября врачи будут работать в селе Посад-Покровское.

Ситуация в городе пока тяжелая, но контролируемая. Восстановлены пути, продолжают открываться аптечные пункты.

Аптеки, возобновившие работу в Херсоне (адреса)

В городе и в Херсонской области уже открыты следующие аптечные пункты:

Херсон – ул. Потемкинская, 76/14;

ул. Лавренева, 4;

ул. Перекопская, 177/2;

ул. И. Кулика, 133;

пгт Белозерка – ул. Свободы, 192;

Большая Александровка – аптека № 1;

Нововоронцовка – ул. Суворова, 2а;

Высокополье – ул. Суворова, 1.

Белозерский р-н, с.Станислав – ул.Свободы, 32-А, Базарная 20.

Напомним, онкобольные украинцы могут получить бесплатные услуги.

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