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В Херсоне врачи оказывают бесплатную медицинскую помощь и обеспечивают необходимыми лекарствами: куда обращаться

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
277
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В Херсоне врачи оказывают бесплатную медицинскую помощь и обеспечивают необходимыми лекарствами: куда обращаться

Фото: Associated Press

Прием врачи осуществляют в помещении ж/д вокзала.

В Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Они осуществляют медицинский осмотр пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами.

Об этом сообщили в Минздраве.

Специалисты предоставляют бесплатные медикаменты: жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства.

Прием врачи производят в помещении железнодорожного вокзала Херсона.

Также 17 ноября врачи будут работать в селе Посад-Покровское.

Ситуация в городе пока тяжелая, но контролируемая. Восстановлены пути, продолжают открываться аптечные пункты.

Аптеки, возобновившие работу в Херсоне (адреса)

В городе и в Херсонской области уже открыты следующие аптечные пункты:

  • Херсон – ул. Потемкинская, 76/14;
  • ул. Лавренева, 4;
  • ул. Перекопская, 177/2;
  • ул. И. Кулика, 133;
  • пгт Белозерка – ул. Свободы, 192;
  • Большая Александровка – аптека № 1;
  • Нововоронцовка – ул. Суворова, 2а;
  • Высокополье – ул. Суворова, 1.
  • Белозерский р-н, с.Станислав – ул.Свободы, 32-А, Базарная 20.

Напомним, онкобольные украинцы могут получить бесплатные услуги.

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Дата публикации
Просмотры
277
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