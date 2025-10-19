В каких продуктах больше всего кальция — вы удивитесь

Инжир содержит кальций / © Pixabay

Кальций (Ca) является наиболее распространенным минералом в организме человека. Он составляет большую часть структуры костной и зубной ткани.

Узнайте, где больше всего кальция в пище и какие продукты следует употреблять.

Йогурты

В одной чашке нежирного йогурта содержится 448 мг кальция — почти на 150 мг больше, чем в молоке. Такая же ситуация и с греческим йогуртом. В обезжиренном — 250 мг на чашку, в нежирном — 260 мг. Кроме кальция, йогурт также «подарит» организму цинк, калий, магний, белок и пробиотики.

Соевые бобы

В сырых бобах гораздо больше кальция, чем в стакане молока — примерно 500 мг, а это половина суточной нормы для взрослого человека. Кроме кальция, продукт также богат клетчаткой и белоком.

Тофу

Тофу делают из соевых бобов, поэтому количество кальция в этом продукте тоже ощутимо. Однако важно читать упаковку — от марки и способа приготовления зависит содержание полезного вещества. Если на пачке написано, что в составе сульфат кальция, то вы получите до 506 мг из одной чашки тофу.

Листовые зеленые овощи

Капуста — также отличный источник кальция. К примеру, сорт «коллард» содержит 324 мг полезного вещества на чашку. Кроме кальция, вы получите около 600% суточной нормы витамина К, В6 и С.

Китайская капуста

Еще один овощ, богатый кальцием — его наполовину меньше, чем в стакане молока (158 мг). Китайскую капусту организм «принимает» очень хорошо — полезное вещество усваивается гораздо лучше, чем из молока.

Сушеный инжир

Употребив одну чашку сушеного инжира, вы получите 241 мг кальция, что больше, чем во многих других фруктах. Однако учитывайте, что сушеные фрукты, такие как инжир, обычно высококалорийны. При вышеуказанном количестве кальция в той же чашке будет примерно 413 калорий и 71 грамм сахара, так что есть такой продукт следует умеренно.

Семена чиа

В ста граммах семян чиа содержится 595 мг кальция, что почти вдвое больше, чем в стакане молока. Сейчас съесть такое количество семян, конечно, невозможно, поэтому можно посыпать полезным продуктом салат. Небольшой горсти хватит, чтобы получить около 150 мг кальция в день.

Справка: по данным ВОЗ, сегодня для детей и подростков от 10 до 18 лет дневная норма кальция составляет 1300 мг, а от 18 до 25 лет — 1100 мг/сутки. Для мужчин и женщин 25-50 лет необходимо 1000 мг Ca/сутки. Беременным, женщинам в постменопаузе и мужчинам 60+ рекомендуется употреблять 1300 мг Ca/сутки.

