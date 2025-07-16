В каких странах люди стареют быстрее всего и почему - глобальное исследование

Пожилые люди / © Unsplash

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Международное исследование доказало, что темпы биологического старения определяются не только медицинскими показателями, но и уровнем демократии, социальной справедливостью и экологией. Анализ данных из 40 стран подтвердил: граждане стран с сильными демократическими институтами и высоким уровнем образования живут дольше и медленнее стареют.

Об этом пишет журнал Nature Medicine.

Исследовательская группа собрала и проанализировала огромный массив данных — от физиологических параметров, таких как артериальное давление и индекс массы тела, до социальных факторов, в частности уровня образования и свободы слова. Чтобы обеспечить сопоставимость результатов, ученые потратили три года на стандартизацию и унификацию данных, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал Nature Medicine.

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Главным выводом стало то, что граждане стран с развитыми образовательными системами и стабильными демократическими институтами демонстрируют заметно более медленное биологическое старение. Зато ускоренное старение в значительной степени коррелирует с высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным давлением, а также политически нестабильной средой.

Одной из новаций в исследовании стал так называемый биоповеденческий разрыв — показатель, отражающий разницу между хронологическим возрастом человека и состоянием его организма. Например, если 50-летний участник по состоянию здоровья выглядит на 60 лет, его разрыв составляет 10 лет. Особенно уязвимыми к этому являются те, у кого заметно ухудшаются память и физическая работоспособность.

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Самым эффективным способом замедлить старение оказалось образование — оно обеспечивает длительную защиту от преждевременных возрастных изменений. Важное значение имеет также поддержание физической активности и развитие когнитивной гибкости — хорошая память и подвижность тела обладают мощным омолаживающим эффектом.

Что касается регионов с самыми быстрыми темпами старения, то лидерами в негативном смысле стали Египет и Южная Африка — здесь разница между паспортным и биологическим возрастом оказалась наибольшей. На противоположном полюсе оказалось большинство европейских стран, где старение происходит умеренно. Регионы Азии и Латинской Америки расположились между этими крайностями.

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Исследователи также обнаружили, что страны, в которых демократия ослабевает, а политические свободы ограничиваются, характеризуются более стремительным биологическим старением населения. К тому же быстрое старение провоцируют экономическое неравенство, загрязнение окружающей среды и низкий уровень доходов.

Отдельно ученые отметили влияние хронического стресса — вызванного социальными и политическими трудностями — который активирует воспалительные процессы в организме и способствует ускорению возрастных изменений.

Несмотря на то, что наблюдения продолжались всего четыре года, авторы работы планируют расширить период исследований до 10-20 лет для более глубокого понимания механизмов старения. Впрочем, уже сейчас полученные данные чрезвычайно важны для разработки государственных стратегий, направленных на улучшение здоровья населения и замедление старения.

Интересно, что у части участников биологический возраст оказался ниже паспортного, и изучение таких индивидуумов может дать ключ к раскрытию секретов долголетия.

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