В какое время нужно просыпаться, чтобы замедлить старение: советы врачей

Чтобы молодо выглядеть, хорошо высыпаться, нужно ложиться и просыпаться в одно и то же время.

В настоящее время существует много способов замедлить процессы старения. Это и косметологические процедуры, и пластика, и домашний уход. Впрочем, существует достаточно простой и крайне эффективный способ замедлить процесс старения без дорогостоящих процедур. Рассказываем, что нужно делать, чтобы все вокруг удивлялись вашей молодости и красоте.

Как замедлить старение с помощью сна

Самое главное, что возрастные изменения, в частности процессы старения, связаны со многими факторами. Образ жизни, наследственность, метаболизм, здоровое питание, ежедневный уход за кожей и волосами – это существенно влияет на нашу внешность. Однако есть еще одно из важнейших условий для хорошего самочувствия и прекрасного внешнего вида – это качественный сон.

Врач общей практики и эстетической медицины Кумкум Мишра объясняет, что здоровый сон может существенно замедлить процессы старения. Поэтому, по мнению эксперта, для того, чтобы выглядеть красиво и молодо, нужно просыпаться между в 5-7 утра.

Как работают мозг и организм во сне

Все люди имеют свои биологические часы, однако взрослым от 19 до 94 лет нужно спать до восьми часов в сутки, объясняет врач. Конечно, есть и такие, которые хорошо чувствуют себя после 5-6 часов сна, но большинство людей нуждаются в длительном и качественном отдыхе. Поэтому эксперт не советует брать пример с этих счастливчиков, поскольку такие случаи – это исключение из правил.

Когда мы спим, наш мозг проводит инвентаризацию, проверяя и совершенствуя работу внутренних органов. Ночью организм активно работает на восстановление сил и энергии. В период отдыха производится гормон роста, который называют гормоном молодости. Он контролирует обновление клеток и задействован в построении соединительной ткани.

Кумкум Мишра объясняет, что очень важно засыпать и просыпаться в одно и то же время. Это оказывает влияние на качество сна и восстановление организма во время отдыха. Эксперт рекомендует просыпаться в 5-7 часов утра, а ложиться спать в 21-23. По ее словам, такой график сна будет лучше всего влиять на продолжительность молодости организма.

Как избежать проблем со сном

Врач также предоставила рекомендации, как нужно засыпать, чтобы не спровоцировать бессонницу и другие проблемы сна. Никогда не стоит лежать на кровати просто так, нужно приучать мозг к тому, что кровать – это место для сна. В противном случае качество сна может в разы ухудшиться, оно станет слишком поверхностным.

Если вы не можете заснуть в течение 15 минут, встаньте и найдите для себя какое-нибудь занятие. Ложиться нужно только тогда, когда поймете, что очень хочется спать. Это необходимо для того, чтобы мозг воспринимал кровать как место для качественного сна.

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