Фрукты полезны для здоровья / © Associated Press

Две порции разных фруктов — минимальная суточная норма в вашем рационе. Оказывается, от времени употребления фруктов зависит и польза для вашего здоровья.

Об этом пишет Onlymyhealth.

Эксперты советуют есть фрукты разного цвета, поскольку каждый оттенок содержит множество полезных для здоровья компонентов. Фрукты богаты важными витаминами и минералами, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, контролировать кровяное давление и защищать от раковых клеток.

Что есть с утра

По словам доктора Нидхи Соуни из Nutri Advice, утром вы можете есть банан, манго, арбуз, авокадо, ананас и яблоко.

Многие диетологи считают, что употребление фруктов утром — отличный выбор и вот почему:

Повышение гидратации : такие фрукты как арбуз и апельсины содержат большое количество воды, что помогает начать день с гидратации.

Натуральные сахара. Фрукты содержат натуральные сахара, которые могут обеспечить быстрый заряд энергии и запустить метаболизм с утра.

Клетчатка: клетчатка во фруктах способствует пищеварению и помогает вам чувствовать сытость, что может быть особенно полезно, если вы пытаетесь контролировать свой вес.

Витамины и минералы. Раннее употребление гарантирует, что ваш организм получит дозу необходимых витаминов и минералов на раннем этапе, задавая здоровый тон на весь день.

Фрукты на перекус

Помимо завтрака, фрукты станут отличным перекусом. «Диабетику следует употреблять фрукты за 1-2 часа до и после еды. Нет никаких научных доказательств того, что употребление фруктов утром — оптимальное время. Фрукты повышают уровень сахара в крови вне зависимости от времени суток, поскольку глюкоза усваивается организмом», — сказал доктор Соуни.

Сытость. Клетчатка во фруктах помогает вам чувствовать себя сытым, уменьшая соблазн перекусить менее полезными для здоровья продуктами.

Стабильная энергия. Фрукты обеспечивают стабильное высвобождение энергии благодаря содержащимся в них натуральным сахарам, что может помочь предотвратить падение энергии.

Усвоение питательных веществ. Употребление фруктов между приемами пищи может улучшить усвоение питательных веществ из других продуктов.

В конце концов, лучшее время для фруктов зависит от ваших личных предпочтений и образа жизни. Самое главное, чтобы вы регулярно включали их в свой рацион.

