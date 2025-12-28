- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 2 мин
В какое время суток и какие фрукты нужно есть — теперь и вы будете знать
Утреннее употребление фруктов и перекусы часто рекомендуется из-за их различных преимуществ, но самое главное — регулярно есть фрукты, чтобы получить все преимущества их питательной ценности.
Две порции разных фруктов — минимальная суточная норма в вашем рационе. Оказывается, от времени употребления фруктов зависит и польза для вашего здоровья.
Об этом пишет Onlymyhealth.
Эксперты советуют есть фрукты разного цвета, поскольку каждый оттенок содержит множество полезных для здоровья компонентов. Фрукты богаты важными витаминами и минералами, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, контролировать кровяное давление и защищать от раковых клеток.
Что есть с утра
По словам доктора Нидхи Соуни из Nutri Advice, утром вы можете есть банан, манго, арбуз, авокадо, ананас и яблоко.
Многие диетологи считают, что употребление фруктов утром — отличный выбор и вот почему:
Повышение гидратации: такие фрукты как арбуз и апельсины содержат большое количество воды, что помогает начать день с гидратации.
Натуральные сахара. Фрукты содержат натуральные сахара, которые могут обеспечить быстрый заряд энергии и запустить метаболизм с утра.
Клетчатка: клетчатка во фруктах способствует пищеварению и помогает вам чувствовать сытость, что может быть особенно полезно, если вы пытаетесь контролировать свой вес.
Витамины и минералы. Раннее употребление гарантирует, что ваш организм получит дозу необходимых витаминов и минералов на раннем этапе, задавая здоровый тон на весь день.
Фрукты на перекус
Помимо завтрака, фрукты станут отличным перекусом. «Диабетику следует употреблять фрукты за 1-2 часа до и после еды. Нет никаких научных доказательств того, что употребление фруктов утром — оптимальное время. Фрукты повышают уровень сахара в крови вне зависимости от времени суток, поскольку глюкоза усваивается организмом», — сказал доктор Соуни.
Сытость. Клетчатка во фруктах помогает вам чувствовать себя сытым, уменьшая соблазн перекусить менее полезными для здоровья продуктами.
Стабильная энергия. Фрукты обеспечивают стабильное высвобождение энергии благодаря содержащимся в них натуральным сахарам, что может помочь предотвратить падение энергии.
Усвоение питательных веществ. Употребление фруктов между приемами пищи может улучшить усвоение питательных веществ из других продуктов.
В конце концов, лучшее время для фруктов зависит от ваших личных предпочтений и образа жизни. Самое главное, чтобы вы регулярно включали их в свой рацион.
