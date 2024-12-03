В каком мясе практически нет холестерина, оно считается самым полезным

Нашему организму необходим холестерин, потому что он участвует в строительстве клеток.

Высокий уровень холестерина в крови провоцирует риски различных сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, развитие болезней сердца, атеросклероз, образование тромбов, инфаркт и инсульт. По словам врачей, основные причины высокого уровня холестерина в крови – это насыщенные жиры и трансжиры. Поэтому переход на продукты с низким содержанием насыщенных жиров поможет решить проблему. Ресурс Lady пишет, что существует несколько видов мяса, которые имеют низкое содержание холестерина.

Какое мясо содержит меньше всего жиров и холестерина

Куриная грудка содержит незначительную часть жира и холестерина. В половине грудки имеется всего 73 мг холестерина и менее 1 г насыщенных жиров.

содержит незначительную часть жира и холестерина. В половине грудки имеется всего 73 мг холестерина и менее 1 г насыщенных жиров. Свиная вырезка. На 85 г мяса приходится только 62 мг холестерина и 1 г насыщенных жиров.

На 85 г мяса приходится только 62 мг холестерина и 1 г насыщенных жиров. Фарш из индейки. На 100 г продукта приходится только 79 мг холестерина и 2 г насыщенных жиров.

На 100 г продукта приходится только 79 мг холестерина и 2 г насыщенных жиров. Говяжий стейк можно смело употреблять, если у вас повышенный холестерин. На 85 г продукта приходится 65 мг холестерина и около 2 г насыщенных жиров.

можно смело употреблять, если у вас повышенный холестерин. На 85 г продукта приходится 65 мг холестерина и около 2 г насыщенных жиров. Говяжий фарш. В ста граммах постного фарша содержится 70 мг холестерина и 2,5 г насыщенных жиров. В магазинах можно купить постную говядину, в которой 73 мг холестерина и примерно 4,5 г насыщенных жиров на порцию.

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