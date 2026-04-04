В каком органе накапливается больше жира и чем это грозит: потрясающие факты

В человеческом теле печень становится главным резервуаром для жира.

Реклама

Когда мы потребляем больше калорий, чем тратим, наше тело ищет место для хранения излишков энергии. Наибольший удар берет на себя печень — орган, отвечающий за метаболизм, превращаясь в своеобразное хранилище.

Об опасных последствиях этого процесса и о страшной статистике рассказали специалисты Американского фонда печени (ALF).

Фабрика метаболизма и «правило 5 процентов»

Печень выполняет роль главной химической лаборатории организма. Когда мы едим слишком много, орган превращает избыток калорий в триглицериды (жировые соединения), которые хранятся в ее клетках — гепатоцитах.

Реклама

Небольшое количество жира является нормой. Но как только его объем превышает 5-10% от общей массы органа, врачи констатируют наличие стеатоза. В современной мировой медицине это состояние официально называется MASLD (стеатозная болезнь печени, ассоциированная с метаболической дисфункцией).

Если проблему игнорировать, болезнь переходит в более тяжелую стадию — MASH (стеатогепатит). Печень начинает отекать, воспаляться, а ее здоровые ткани заменяются рубцами, что неизбежно ведет к необратимому циррозу или раку.

Невидимая эпидемия: кто в зоне риска

Статистика заболевания поражает. Как отмечают на правительственном медицинском портале Австралии Healthdirect, от стеатоза страдает каждый третий взрослый австралиец. В то же время в США эта цифра достигает 100 миллионов человек (25% населения). Болезнь массово моложе — сейчас это самое распространенное заболевание печени среди детей, уровень которого вырос вдвое за последние 20 лет.

Главными триггерами являются так называемый метаболический синдром: избыточный вес (особенно жир на животе), диабет 2 типа, высокий холестерин и инсулинорезистентность. Менее распространенными причинами синдром поликистозных яичников (СПКЯ), снижение функции щитовидной железы и прием определенных медикаментов.

Реклама

Угроза для беременных и сердечный парадокс

Жировая заболевание может серьезно осложнить течение беременности. Она поражает около 18% беременных женщин из-за естественных гормональных изменений и всплеска эстрогена. Наличие MASLD до зачатия повышает риск гестационного диабета, преэклампсии (опасного повышения давления) и преждевременных родов.

Однако самый страшный парадокс этой болезни связан с сердцем. По данным ALF, пациенты с жировой болезнью печени гораздо чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов и инсультов), чем от непосредственного отказа самой печени.

Как обнаружить проблему и остановить разрушение

Эксперты исследовательской клиники Мэйо объясняют , что коварство стеатоза заключается в его бессимптомности на ранних стадиях. Когда же развивается тяжелая форма (MASH) или цирроз, появляются тяжелые сиптомы, но помочь пациенту на этой стадии уже крайне трудно.

Диагностируют болезнь с помощью анализов крови (высокие печеночные ферменты и триглицериды) и УЗИ, показывающее измененную, аномально светлую плотность тканей.

Реклама

Волшебной таблетки от MASLD не существует. Единственный доказанный способ остановить разрушение и даже вернуть процесс вспять – это кардинальное изменение образа жизни. Врачи настоятельно рекомендуют снижать вес, регулярно заниматься спортом, полностью отказаться от алкоголя и соблюдать здоровое питание.

Напомним, ежедневный кофе может влиять на печень сильнее, чем кажется. Исследования связывают 3-4 чашки в день с более низкими рисками цирроза и рака .