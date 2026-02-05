В каком возрасте тело человека начинает терять силу: ученые шокировали результатами исследования

спорт / © pexels.com

Физический пик человека наступает значительно раньше, чем многие привыкли думать. Об этом свидетельствует масштабное 47-летнее исследование, которое отслеживало изменения физических возможностей одних и тех же людей от подросткового возраста до старости.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Как выяснили ученые, снижение физической формы и силы начинается уже примерно с 35 лет — независимо от того, регулярно ли человек занимается спортом. Далее этот процесс продолжается постепенно, но с возрастом заметно ускоряется. В то же время исследователи отмечают: хотя сам пик физических возможностей отсрочить сложно, стиль жизни непосредственно влияет на то, как быстро эти способности ухудшаются.

Исследование базируется на данных шведского продольного проекта SPAF, в рамках которого несколько сотен участников наблюдались с 1974 года, начиная с 16-летнего возраста. Физическую форму, силу и выносливость этих людей оценивали в пять возрастных периодов — в 16, 27, 34, 52 и 63 года. Такой подход позволил проследить реальные возрастные изменения в течение почти полвека, а не только сравнивать различные возрастные группы в один момент времени.

Результаты показали, что мышечная выносливость и аэробная способность достигают максимума в возрасте примерно от 26 до 36 лет, после чего начинают спадать. Сначала снижение составляет около 0,3-0,6% в год, а в старшем возрасте может ускоряться до 2,5% каждый год. Темпы этого процесса оказались одинаковыми для мужчин и женщин.

Мышечная сила демонстрировала несколько иную картину: у женщин она достигала пика в среднем в 19 лет, у мужчин — около 27 лет. Далее сила уменьшалась с подобной скоростью у обоих полов. К 63-летнему возрасту общее падение физической работоспособности участников достигало 30-48% по сравнению с пиковыми показателями.

В то же время исследование принесло и обнадеживающие выводы. Люди, которые были физически активными еще в подростковом возрасте, сохраняли более высокие показатели выносливости, силы и аэробной способности на протяжении всей жизни. Более того, даже те участники, которые начали активно двигаться уже во взрослом возрасте, смогли улучшить свои физические показатели примерно на 10%.

«Никогда не поздно начать двигаться. Наше исследование показывает, что физическая активность может замедлить снижение работоспособности, даже если не может полностью его остановить», — отметила автор исследования Мария Вестерстоль.

