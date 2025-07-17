В какой месяц года легче всего начать худеть

Большинство диет, направленных на похудение, призывают потреблять меньше калорий. / © Credits

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Если вы планируете сесть на диету, то лучше всего для этого может быть январь. Несмотря на то, что этот месяц известен нарушением фитнес-решений, выяснилось, что люди, начинающие свой оздоровительный курс в январе, сбрасывают больше веса, чем те, кто начинает его в любое другое время года.

Эксперты пришли к выводу, что приходящий с Новым годом менталитет «нового начала» в сочетании с давлением общества и агрессивным маркетингом программ по снижению веса создает мощный мотиватор. Как следствие люди, начинающие диету в январе, как правило, более активны и впоследствии сбрасывают больше килограммов.

Успешное снижение веса в январе может быть связано с повышенной мотивацией, часто связанной с новогодними резолюциями и ощущением «нового начала». Такая мотивация приводит к более активному участию в программе и, следовательно, к большей потере веса.

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Однако важно подходить к снижению веса здоровым и стойким образом. Британская ассоциация диетологов предостерегает от менталитета «новый год, новый ты», который часто приводит к краш-диетам и губительно влияет на психическое здоровье. Вместо этого она рекомендует сосредоточиться на добавлении в свой рацион более здоровых продуктов, например клетчатки, а не на чрезмерном ограничении потребления пищи.

Ранее мы писали о том, что многие, желая похудеть или улучшить здоровье, обращаются к модным диетам. Но правда в том, что большинство диет не дают длительного результата и даже могут навредить организму. Какие диеты не работают — читайте в новости.