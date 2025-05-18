В Киеве массовая вспышка гепатита А: что нужно знать

Гепатит А

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В Киеве зафиксировали вспышку опасной болезни — гепатита А. Ее массово подцепили в одном из районов столицы, много инфицированных детей.

В чем причина и что следует знать о симптомах, чтобы вовремя распознать болезнь – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

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В Киеве зафиксировали вспышку гепатита А

Болезнь массово охватила Соломенский район столицы. По состоянию на 13 мая, инфекция подтверждена у 33 человек, причем более половины из них – 19 – дети. Главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак говорит, что первые обращения о заболевании вирусным гепатитом А начали поступать 8 мая.

"Сначала это были единичные случаи, а уже за сутки их количество возросло до 15. Врачи немедленно начали эпидемиологическое расследование и проинформировали Госпродпотребслужбу, Департамент здравоохранения КГГА и управление образования Соломенского района", - рассказал Чумак.

Поскольку случаи заболевания были сосредоточены в одном районе и касались учеников отдельных учебных заведений, в школах были отобраны пробы воды для лабораторного исследования. Эпидемиологическое расследование показало , что все случаи инфекции локализованы в пределах микрорайона Отрадный. Сергей Чумак отметил, что в микрорайоне Отрадный функционируют бюветы, поэтому специалисты также взяли с них пробы воды для проверки. В то же время, он отметил: «Анализы, проведенные выходными, показали, что вся вода соответствует установленным нормам. Возбудители гепатита не обнаружены ни по бактериальным, ни по санитарно-гигиеническим показателям».

Кроме этого, в «Киевводфонд» и «Киевводоканал» были направлены запросы о возможных порывах на водопроводных или канализационных сетях и проведении регламентных работ на бюветах. В «Киевводфонде» сообщили о проведении таких работ на нескольких бюветах в первом квартале этого года. Ожидается информация об исполнителях работ и состоянии их здоровья. Не исключается возможность попадания инфекции в воду из-за несоблюдения гигиены работниками. Между тем в микрорайоне Отрадное по состоянию на 13 мая уже было подтверждено 33 случая гепатита А. Локализация проживания инфицированных лиц ограничена улицами Шалимова и Донца, недалеко от парка Отрадный.

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«Инфекция имеет высокую скорость передачи , поэтому проводится проверка контактных лиц, а это более 200 человек. Медицинские работники уже посетили семейные очаги инфекции», - сообщил Сергей Чумак.

В связи с вспышкой заболевания шесть учебных заведений, где были зафиксированы случаи инфицирования, временно перевели на дистанционное обучение . Эпидемиологическое расследование продолжается, специалисты анализируют все полученные данные для установления точных причин и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Врачи-инфекционисты объясняют, что вирус гепатита А передается от человека к человеку фекально-оральным путем подобно возбудителям острых кишечных инфекций. Заражение может происходить через инфицированную воду или пищу, а также контактно-бытовым путем – через грязные руки. В частности, врач-инфекционист Наталья Иванченко отмечает: «Опасность заключается в том, что инфицированный человек может не иметь никаких симптомов заболевания, но уже выделять вирус с фекалиями и быть угрозой для окружения еще до появления клинических признаков».

Симптомы гепатита А, чтобы вовремя распознать болезнь

Происходит гриппоподобное начало: а это, на первый взгляд, обычные симптомы простуды: повышенная температура тела, общая слабость, боли в мышцах, тошнота. Уже характерными признаками являются пожелтение кожи, а именно слизистая глаз и возможное пожелтение твердого неба. Также из симптомов выделяют желтуху, то есть пожелтение кожи, а еще обесцвечивание кала, потемнение мочи, которая становится похожей на «цвет пива». Кроме того, во время медицинского осмотра может быть выявлено увеличение печени или селезенки. У людей с хроническими заболеваниями возможны дополнительные симптомы и осложнения. Инкубационный период гепатита А может длиться от двух недель до 55 суток, в течение которого человек может быть источником заражения для других.

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А вот самым эффективным способом защиты от гепатита А есть вакцинация. Две дозы вакцины с интервалом в шесть месяцев обеспечивают стойкий иммунитет к вирусу. Вакцинация не обязательна и проводится за средства граждан или юридических лиц. В эпидемических очагах контактным лицам может быть рекомендована экстренная вакцинация для предотвращения развития заболевания. Важную роль в профилактике играет также соблюдение элементарных правил личной гигиены, регулярная дезинфекция помещений и контроль качества водоснабжения и питания. Врач Наталья Иванченко подчеркнула, что с 2024 года в некоторых областях Украины наблюдается рост заболеваемости вирусным гепатитом А, в частности во Львовской области в конце 2024-го и начале 2025 года.

«Предыдущие десять лет заболеваемость была значительно ниже, поэтому текущая ситуация требует особого внимания», — резюмировала врач.

Кроме того, вслед за вспышкой гепатита А столица столкнулась со стремительным ростом заболеваемости корью , особенно среди детей. Медики бьют тревогу из-за тревожной динамики распространения этой опасной болезни. Только за первые четыре месяца 2025 года в Киеве уже зарегистрирован 31 случай кори, из которых 28 приходится на детей и только 3 на взрослых. Наибольший скачок заболеваемости зафиксирован в апреле - 29 случаев, что в два с половиной раза превышает показатели всего первого квартала текущего года. Чумак отметил, что в отношении инфекции корью у детей, 12 школьников были госпитализированы из-за болезни, еще у 20 диагноз был лабораторно подтвержден.

А что касается статуса вакцинации от кори, то 15 детей вообще были не привиты в соответствии с возрастом. Только у одного ребенка были медицинские противопоказания, а у 13-ти сознательный отказ родителей от прививки». Таким образом, из-за безответственности взрослых, невакцинированные дети подвергают опасности не только себя , но и становятся потенциальными распространителями инфекции в общественных местах. Сергей Чумак добавил, если проанализировать все случаи, то в Киеве зарегистрированы три вспышки кори. По его данным, это учебные заведения Подольского и Шевченковского районов, а также один семейный костер. Врач отмечает, что это огромная проблема для города — вопрос уже был вынесен на рассмотрение состоявшейся на прошлой неделе комиссии ТЕБ ТНС. На ней был разработан ряд мероприятий, которые должны выполнить в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней, Департаменте здравоохранения и Департаменте образования КГГА.

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Чумак замечает, что это не означает, что прививки будут заставлять делать принудительно, в то время как сейчас ищут другие варианты выхода из ситуации, потому что пока у нас не будет коллективного иммунитета, такие случаи заболеваний и дальше будут происходить в городе. Ситуацию удастся изменить, когда будут 95% вакцинированных детей. Он также подчеркивает, что корь — это высококонтагиозное заболевание и здесь важно, прежде всего родителям, подумать о здоровье своих детей и о тяжелых последствиях, которые могут ожидать ребенка.

«Как показывает практика из 10 человек, которые находились в контакте с больным корью человеком — 9 болеют. Когда врачи разбирали первую вспышку кори в одной из столичных школ, то пришли к выводу, что на распространение инфекции влияет война. Во время воздушной тревоги все учащиеся идут в бомбоубежище. В этой школе среди учеников был больной ребенок. И вот результат — есть в этой школе 18 зарегистрированных случаев кори. А в числе контактных лиц – 179 учеников и 30 педагогического состава», – объясняет главный санврач Киева.

Пока неизвестно , какими именно мерами врачи заставят родителей больше позаботиться о своих детях. Медики подчеркивают, что корь очень коварная болезнь – распространяется молниеносно, особенно в закрытых помещениях. И противовирусного средства для лечения кори нет. В Департаменте здравоохранения КГГА отмечают, что «только вакцинация и наличие специфических поствакцинальных антител будет защитой от развития тяжелого течения болезни. Поэтому прививка с высокой вероятностью обезопасит от заболевания. А если вакцинированный человек все же заразился, болезнь будет протекать легче и не оставит тяжелых осложнений. А они довольно опасны, особенно для детей в возрасте до 5 лет, людей постарше, беременных женщин. Среди осложнений кори – отит, бронхит, пневмония. И даже миокардит и энцефалит, которые могут привести к смерти. Заболевание корью во время беременности грозит здоровью и женщины, и нерожденного ребенка — от развития осложнений до преждевременных родов или выкидыша».

Там также напоминают об эпидемии кори, которая в 2017 году охватила всю страну. К сожалению, этот опыт ничему не научил украинцев, учитывая отсутствие вакцинации у детей. полноценно проветривать. Ребенок "приносит" болезнь домой, зараженные родители - в транспорт, в рабочие коллективы. Так мы получаем большой риск эпидемии».

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Напомним, в Украине, в частности, в Киеве и некоторых других регионах, зафиксирован всплеск случаев вирусного гепатита А, более известного как болезнь Боткина. Несмотря на тревожные новости, врач-инфекционист Анатолий Корнутяк успокаивает , что паниковать не стоит — важно знать, как работает вирус, как он передается и защитить себя и близких.

По словам врача, вирус гепатита А циркулирует постоянно, однако в настоящее время его распространение несколько выросло. Причиной этого, в частности, ухудшение состояния канализационных систем в условиях войны, когда во многих населенных пунктах нет возможности полноценно ремонтировать инфраструктуру. Это создает условия для более активного распространения вируса в окружающей среде.

Особенно опасна способность вируса долго храниться в воде и почве — иногда в течение нескольких недель или даже месяцев. Поэтому случайное заражение достаточно вероятно при несоблюдении элементарных гигиенических правил.