В Киеве за прошедшую неделю зафиксировали резкий рост уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 среди учащихся школ. Показатели выросли на 27,4%. В то же время, среди взрослого населения столицы наоборот наблюдается спад инфицирований.

Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, пишет «Судебно-юридическая газета».

Общее количество случаев заболеваний в городе за последние семь дней составило 9045, что на 385 случаев больше, чем на прошлой неделе. Несмотря на негативную динамику в детской среде, общий уровень заболеваемости в Киеве остается на 44,2% ниже критичного эпидемического порога.

Кто в зоне риска

Наиболее существенный рост больных фиксируют именно среди несовершеннолетних.

«Самый существенный рост зафиксирован в детской среде. В настоящее время дети составляют почти 60% всех больных в столице — зафиксировано 5329 случаев, то есть +11,3%. Заболеваемость среди взрослых снизилась на 4,1% — 3716 случаев», — рассказали специалисты профильного департамента.

Что касается коронавирусной инфекции, то ее показатели в Киеве находятся на минимальных отметках. В течение недели медики зарегистрировали только 14 новых случаев инфицирования, среди которых один ребенок.

Уровень госпитализаций в столице также начал снижаться, однако в больницах все равно находятся многие пациенты, особенно младшего возраста.

«На стационарном лечении оказались 96 киевлян, большинство из которых (73) — дети. Пока пациентов в критическом состоянии нет, смертельных случаев не регистрировали», — отмечают в Департаменте здравоохранения.

Советы медиков

Специалисты отмечают, что хотя эпидемический сезон постепенно близится к своему завершению, киевлянам не стоит терять бдительность.

«Медики напоминают: несмотря на то, что эпидемический сезон близится к завершению, соблюдение правил гигиены и своевременная вакцинация остаются надежными способами защиты здоровья», — подчеркнули в ведомстве.

Соблюдение социальной дистанции и регулярное мытье рук остаются актуальными мерами безопасности для предотвращения дальнейшего распространения вирусов в школьных коллективах.

Напомним, в Украине зафиксировали случай нового субварианта коронавируса «Цикада», который принадлежит к линии «Омикрон». Вообще, по оценке Всемирной организации здравоохранения, субвариант уже обнаружен в более чем 20 странах мира. Этот вирус получил неофициальное название «Цикада» из-за особенности распространения — в некоторых регионах вирус долго не демонстрировал активную циркуляцию.

В то же время ученые отмечают, что пока нет доказательств того, что этот вариант приводит к более тяжелому течению болезни. ВОЗ отнесла его к категории штаммов «под наблюдением».

К слову, симптомы нового варианта не отличаются от других форм COVID-19 и включают повышенную температуру, кашель, боль в горле, насморк, усталость, головную боль и одышку.