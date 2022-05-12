В Киеве осуществили первую трансплантацию почки во время войны

В Киеве осуществили первую трансплантацию почки во время войны

Семейным донором стала мать пациента.

В Киеве была проведена первая трансплантация почки во время войны.

Об этом сообщил Киевский городской центр нефрологии и диализа.

Орган получил 33-летний Евгений, у которого хроническая болезнь почек, гломерулонефрит, и с июля 2021 года находился на гемодиализе. Семейным донором стала мать Евгения.

Операция по пересадке почки прошла эффективно – орган заработал, когда пациент находился еще на операционном столе. Пока мама и сын чувствуют себя хорошо.

Ранее на время военного состояния Минздрав позволил врачам формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности (МВТН) без личного приема беременной.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.