В Киеве разоблачили фальсифицированную польскую молочку: четыре из пяти образцов не прошли проверку

В Киеве обнаружили фальсифицированную молочку / © Unsplash

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На рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве нашли массовое появление фальсифицированной молочной продукции под видом импорта из Польши. По результатам лабораторного исследования четыре из пяти проверенных образцов оказались подделками с высоким содержанием заменителей молочного жира.

Об этом стало известно из исследования блоггера Максима Несмиянова.

Украинцам продают фальсифицированную польскую молочку: что не стоит покупать

Для экспертизы в лаборатории отобрали пять популярных позиций, чтобы проверить их жирно-кислотный состав. Больше всего заменителей — 95% — обнаружили в сыре «Гауда», который при продаже позиционировали как польский сыр, хотя фактически это был белково-жировой продукт.

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Существенные нарушения нашли и в сливочном масле: продукт Maslo ekstra 82% Mleczna Dolina содержал 94% немолочных жиров, а Maslo ekstra 82% SM Mlekovita — почти 90%. На пачках масла было указано, что оно изготовлено из молока, однако на самом деле это не так.

В сыре «Brie Naturalny» зафиксировали около 34% заменителей. Хотя в настоящем сыре бри не должно быть растительных жиров.

Единственным товаром, который прошел контроль и соответствовал составу, оказалось масло Laciate Extra 83% (Mlekpol).

Установить точное место фальсификации пока невозможно, поскольку приобретенные на рынке образцы не имели маркировки на украинском языке и информации об официальном импортере.

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В крупных сетевых супермаркетах подобные нарушения не зафиксировали.

Поводом для проверки послужила и подозрительно низкая стоимость. Фальсифицированное «сливочное масло» продавали по 45–55 гривен за 200 грамм, в то время как пачка настоящего масла стоит около 220 гривен за 500 граммов.

Покупателям советуют покупать молочные товары в официальных сетях и обращать внимание на название продукта, наличие маркировки на государственном языке, данные об импортере и соответствии цены.

В комментариях к видео с исследованием украинцы просят провести лабораторное исследование тех же польских брендов масла и сыра, но приобретенных в супермаркетах.

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Масло, маргарин или спред: что взять для выпечки

Напомним, сливочное масло, маргарин и спреды имеют существенные отличия в составе, непосредственно влияющие на качество выпечки. В отличие от сливочного масла, изготовленного только из молочных сливок, маргарин производят из растительных масел, а спреды — из смеси жиров и воды.

Содержание жира является решающим для формирования текстуры, структуры и аромата теста, поэтому использование спредов с высоким содержанием воды может нарушить рецептурные пропорции.

Сливочное масло считают кулинарным «золотым стандартом», но качественный твердый маргарин или растительные альтернативы могут служить его заменой, особенно для людей, избегающих молочных продуктов.

Что касается влияния на здоровье, масло является наименее обработанным продуктом с простыми ингредиентами, в то время как маргарин проходит более глубокую технологическую переработку, хотя и содержит меньше насыщенных жиров. Учитывая это, специалисты советуют выбирать сливочное масло, но употреблять его умеренно.

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