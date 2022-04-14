В Киеве возобновляют работу стоматологические клиники: адреса

В столице возобновляется предоставление плановой стоматологической помощи
Горожане могут лечить и протезировать зубы, не ожидая острой боли, а когда возникает необходимость. Для этого нужно обратиться по адресам работающих отделений, но лучше заранее позвонить по телефону и определиться со временем приема, передают в КГГА.
Подразделения КНП «Киевская стоматология» работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
Левый берег
- ул. А. Вербицкого, 3-Б
Платные стоматологические услуги и целевые программы.
Врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты.
044-564-61-84
- ул. А. Навои, 1
Неотложная стоматологическая помощь.
Врачи стоматологи: хирург, терапевт, детский, ортодонт, рентгендиагностика.
044-512-16-47
Правый берег
- ул. Пимоненко, 10А
Неотложная стоматологическая помощь.
Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, врач-стоматолог, ортопед, рентгендиагностика.
066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80
- ул. Маршала Малиновского, 9
Срочная стоматологическая помощь, платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам.
Врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты, детские.
044-419-20-70
- просп. Победы, 76
Неотложная стоматологическая помощь.
Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, детский, ортодонт.
097-284-47-99; 067-174-88-74
- ул. Кирилловская, 119/1
Неотложная стоматологическая помощь.
Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед.
093-579-11-93; 098-897-77-72
- ул. Львовская, 1/9
Неотложная стоматологическая помощь.
Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед.
044-452-34-23; 067-766-98-53
- ул. Гетьмана, 26/28
Платные стоматологические услуги по городским целевым программам.
Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед.
044-453-05-98
Бесплатная неотложная стоматологическая помощь в Киеве с первых дней широкомасштабной российской агрессии предоставлялась безотказно в организованных для этого пунктах. На сегодняшний день в них пролечено уже более 8 тысяч горожан.
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