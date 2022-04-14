В Киеве возобновляют работу стоматологические клиники: адреса

В столице возобновляется предоставление плановой стоматологической помощи

Горожане могут лечить и протезировать зубы, не ожидая острой боли, а когда возникает необходимость. Для этого нужно обратиться по адресам работающих отделений, но лучше заранее позвонить по телефону и определиться со временем приема, передают в КГГА.

Подразделения КНП «Киевская стоматология» работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Левый берег

ул. А. Вербицкого, 3-Б

Платные стоматологические услуги и целевые программы.

Врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты.

044-564-61-84

ул. А. Навои, 1

Неотложная стоматологическая помощь.

Врачи стоматологи: хирург, терапевт, детский, ортодонт, рентгендиагностика.

044-512-16-47

Правый берег

ул. Пимоненко, 10А

Неотложная стоматологическая помощь.

Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, врач-стоматолог, ортопед, рентгендиагностика.

066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80

ул. Маршала Малиновского, 9

Срочная стоматологическая помощь, платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам.

Врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты, детские.

044-419-20-70

просп. Победы, 76

Неотложная стоматологическая помощь.

Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, детский, ортодонт.

097-284-47-99; 067-174-88-74

ул. Кирилловская, 119/1

Неотложная стоматологическая помощь.

Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед.

093-579-11-93; 098-897-77-72

ул. Львовская, 1/9

Неотложная стоматологическая помощь.

Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед.

044-452-34-23; 067-766-98-53

ул. Гетьмана, 26/28

Платные стоматологические услуги по городским целевым программам.

Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед.

044-453-05-98

Бесплатная неотложная стоматологическая помощь в Киеве с первых дней широкомасштабной российской агрессии предоставлялась безотказно в организованных для этого пунктах. На сегодняшний день в них пролечено уже более 8 тысяч горожан.

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