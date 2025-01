В легких семилетнего мальчика выросла 12-сантиметровая пиявка – фото

В Китае мальчик, имевший проблемы с дыханием, оставил врачей ошеломленными после того, как выкашлял 12-сантиметровую живую пиявку.

Об этом пишет Need To Know.

Сяосян страдал неприятным кашлем и кровью в слюне. Семилетний мальчик уже был в медучреждении, но оказанное ему лечение оказалось неэффективным.

Мальчика перевезли в Народную больницу Пуэр, где он посетил педиатрическое отделение. Медицинский персонал провел такую процедуру, как атомизационная ингаляция – лечение, которое превращает жидкое лекарство в пар, который можно вдыхать.

После процедуры врачи были ошеломлены тем, что Сяосян сильно откашлялся странным предметом. Этот объект был исследован, в результате чего медики обнаружили, что это была живая пиявка длиной около 12 см.

В легких ребенка нашли живую пиявку / Фото: Jam Press

Врачи немедленно провели ребенку электронную бронхоскопию, чтобы выяснить, есть ли в его организме другие существа. К счастью, исследовав каждый уголок дыхательных путей, больше ничего не было найдено.

Вскоре было установлено, что пиявка была имплантирована в легкие Сяосяна в течение довольно длительного времени, вызвав серьезную инфекцию.

В легких ребенка нашли живую пиявку / Фото: Jam Press

Лечение содержало глубокую очистку легких и удаление сгустков крови в этом участке. Это оказалось успешным, и легкие Сяосяна были восстановлены, что позволило ему поправиться.

Если бы попытки удалить пиявку не закончились успехом, существо могло бы заблокировать дыхательные пути ребенка, вызвав удушье.

В легких ребенка нашли живую пиявку / Фото: Jam Press

Семья мальчика живет в сельской местности в Китае, и в свободное время они часто ходят к реке. Считается, что во время одной из таких прогулок пиявка попала в трахею Сяосяна после того, как он вдохнул яйца или личинки в свои дыхательные пути. Влажная среда, обеспечивавшая тело мальчика, в частности кислород и кровь, стала идеальным местом для развития пиявки.

Благодаря усилиям медицинского персонала Сяосян смог полностью поправиться.

Напомним, мужчина решил порадовать жену и сам себе сделал вазэктомию. Он работает хирургом, так что справился самостоятельно.

Читайте также: