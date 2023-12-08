В Минздраве ответили, сколько украинцев умерло от COVID-19 с начала октября

Причиной тяжелого течения COVID-19 может быть отсутствие вакцинации или ее неполный курс.

В Украине с начала октября от COVID-19 умерли 343 человека, среди них – двое детей.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге в Media Center Ukraine.

По его словам, в Украине по меньшей мере 12 миллионов человек не имеют второй бустерной дозы, то есть, по сути, у них нет полноценного иммунитета.

"Мы сейчас говорим в основном о фиксации смертельных исходов вследствие наводнения. Здесь не стоит забывать, что люди из группы риска наиболее уязвимы именно по поводу летальных исходов. С октября этого года в Украине зафиксировано 343 летальных случая, среди которых — два ребенка в возрасте до 17 лет", — сказал Кузин.

Кроме того, причиной тяжелого течения COVID-19 может быть отсутствие вакцинации или ее неполный курс.

Всего с октября в Украине зарегистрировали почти 80 тысяч случаев заболевания COVID-19. В среднем за одну неделю госпитализируют около четырех тысяч пациентов.

Кузин рассказал, что в настоящее время ведется объединенный подсчет случаев заболевания COVID-19, гриппом и ОРВИ.

"Если сравнивать с прошлогодним сезоном, то в абсолютном количестве показатель выше почти на 41%", – добавил Кузин.

Напомним, в Украине из-за гриппа и острых вирусных респираторных инфекций объявлять общенациональный карантин не планируют. Ввести ограничения могут только в отдельных регионах.

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