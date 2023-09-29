В Минздраве сказали, когда новый штамм коронавируса "Пирола" будет превалировать в Украине

Вероятно, в ближайшее время новый штамм коронавируса там придет в каждую страну.

Новый штамм коронавируса " Пирола" к концу сезона будет превалировать в Украине.

Об этом в комментарии Укринформу сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, "Пирола" очень быстро замещает привычный штамм "Омикрон", который сейчас циркулирует почти по всему миру.

"Все страны, проводящие секвенирование, обеспечивают мониторинг, регистрируют сейчас повышенные уровни заболеваемости. И это связано с двумя вещами. Во-первых, приближение осеннего периода, и это характерно по крайней мере для европейского региона. Во-вторых, среди общей массы омикрон циркулирующих сейчас штаммов «Пирола» занимает превалирующую позицию — где-то 20%, где-то 30%, где-то — уже 40%», — рассказал он.

Также он отметил, что, возможно, в ближайшее время там придет в каждую страну.

Также читайте Путин объявил призыв: новобранцев в армию РФ будут набирать также на оккупированных территориях Украины

"Нет возможности закрыть границы, обязательно или больной человек приедет, или украинец уедет и приедет в инкубационном периоде. Таким образом, он (штамм – ред.), рано или поздно, будет на территории Украины. Это приведет к повышению уровня заболеваемости, и, скорее всего, в конце эпидсезона, то есть в конце 1 квартала 2024 года, он будет превалирующим на территории Украины, так же как сейчас регистрируют страны европейского региона", — рассказал Кузин.

Замминистра пояснил, что штамм «Пирола» по классификации ВОЗ нуждается в специальном надзоре и мониторинге из-за того, что не все его свойства известны.

"По сути это мутация вокруг варианта "Омикрон", которая имеет все характеристики, присущие базовому штамму Омикрон. Это означает, что он передается так же быстро, не вызывает тяжелого течения заболевания у людей, не имеющих иммунокомпрометированного состояния или сопутствующих неинфекционных тяжелых заболеваний", — сказал медик.

Что известно о новом штамме "Пирола"

Новый вариант коронавируса "Пирола " (BA.2.86), впервые обнаружившегося в Израиле, появился в США, Дании и Британии. В Украине его случаев не зарегистрировано.

В нем больше мутаций, чем в любом другом варианте с момента появления знаменитого штамма "Омикрон" 2021 года.

Ученые обнаружили нарушения в работе внутренних органов у трети людей, страдающих "затяжным наковыдом". У них втрое чаще были поражены легкие, мозг и почки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.