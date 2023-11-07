В Минздраве уточнили, какой именно новый вид COVID обнаружили в Ровенской области

Ранее в ОВА заявили об обнаружении в регионе варианта "Арктур".

В Ровенской области у 20-летнего лица зафиксировали случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола".

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает "РБК-Украина".

Кузин рассказал, что согласно работе системы эпидемиологического надзора почти из каждой области Минздрав еженедельно получает определенный набор образцов от пациентов, заболевших любыми острыми респираторными инфекциями. Проводится идентификация, какой это конкретно штамм.

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Так, на этой неделе впервые на территории Украины (в Ровенской области) было зафиксировано появление штамма "Пирола".

"Но мы понимаем, что "Пирола", "Эрис" и все остальные – это все отклонения от базовой линии "Омикрона". И все эти штаммы имеют определенные общие характеристики. Они заключаются в том, что каждая новая мутация приводит к тому, что вирус еще быстрее передается от человека к человеку, ему еще больше удается скрываться от иммунного ответа", – рассказал главный санитарный врач.

Он уточнил, что все большее число людей, прошедших полный курс вакцинации, получают риск заболеть. Однако у таких лиц все равно сохраняется защитное действие вакцины.

Напомним, ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в области на территории Дубенского района зафиксировали новый подвид штамма коронавируса "Омикрон" – "Арктур".

К слову, в середине октября в ряде областей Украины были обнаружены случаи нового подвида штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Эрис".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Пирола" — новый штамм коронавируса! Что о нем известно?

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