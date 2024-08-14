В мире объявили глобальную чрезвычайную ситуацию из-за новой вспышки вируса – ВОЗ

В группе риска – женщины и дети до 15 лет.

Эпидемия смертоносной оспы, очагом распространения которой стала Демократической Республике Конго, распространилась уже более чем на десяток других африканских стран.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа объявила о скором распространении оспы, ранее называвшейся обезьяньей. В африканских странах ситуация уже приобрела глобальные масштабы.

"Уже во второй раз за три года ВОЗ объявляет эпидемию оспы, характеризуя ее, как глобальную чрезвычайную ситуацию. Ранее это случалось в июле 2022 года. Эта вспышка поразила почти 100 тысяч человек в 116 странах и убил около 200 лис", – говорится в материале.

В этот раз угроза более опасна. С начала 2024 года только в Демократической Республике Конго было зарегистрировано более 14 000 случаев оспы и 524 смерти. В группу риска входят женщины и дети до 15 лет.

"Обнаружение и быстрое распространение нового класса Mpox (Острова обезьян) в восточной части Демократической Республики Конго, его обнаружение в соседних странах, где раньше не знали о mpox, и возможность дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами, вызывают беспокойство", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Остопа / Фото: Associated Press

Распространение эпидемии оспы

Вспышка распространилась в 13 странах Африки, включая те, где никогда ранее не сообщали о случаях оспы. 12 августа Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о "чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения континентальной безопасности". Впервые организация сделала такой шаг после того, как Африканский союз предоставил ей полномочия сделать это в прошлом году.

"В интересах стран, континента и всего мира взяться за это и прекратить передачу вируса как можно скорее", – сказала доктор Николь Лури, исполнительный директор по вопросам готовности и реагирования на Коалицию по эпидемии.

Иллюстративное фото: emergency-live.com

Что известно о Mpox: симптомы, путь распространения

Оспа обезьян – это вирусное заболевание, легко распространяющееся между людьми и от инфицированных животных. По данным ВОЗ, болезнь распространяется из-за тесного контакта – осязания, поцелуи, секс, а также загрязненные вещи, в частности из-за одежды.

Среди симптомов врачи называют следующие:

лихорадка,

болезненные высыпания,

головная боль,

боль в мышцах и спине,

общая слабость,

увеличение лимфатических узлов.

Или фиксировали оспу в Украине?

В 2022 году в Украине обнаружили три случая оспы обезьян. Пациенты тогда имели легкое течение болезни. Случаи фиксировали с промежутком в 4-5 дней: первый случай в стране зафиксировали 15 сентября, а второй – через четыре дня.

Кстати, в Молдове также в том году фиксировали заболевание обезьяньей оспой. Инфицированным оказался иностранный гражданин, прибывший из США по работе.

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