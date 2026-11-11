ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

В мире распространяется новый вид коронавируса: с чем его можно спутать

Пока нет достаточных доказательств, что он вызывает более тяжелое течение заболевания, чем другие варианты SARS-CoV-2.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Миром распространяется новый штамм коронавируса

Миром распространяется новый штамм коронавируса / © Associated Press

Новый штамм коронавируса PJ.2.1 был обнаружен в США, Канаде и странах Европы. Симптомы похожи на простуду или грипп.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ готовится пересмотреть состав вакцин против COVID-19 в декабре 2026 года и призвала исследователей предоставить данные о новых вариантах вируса, в частности, PJ.2.1.

Специфические симптомы, позволяющие отличить PJ.2.1 от других вариантов COVID-19, пока не установлены. Среди возможных проявлений заболевания повышенная температура, озноб, кашель, боль в горле, насморк, головная боль, боль в мышцах и сильная усталость.

Подобные симптомы характерны также для гриппа и других респираторных инфекций. Поэтому определить возбудителя только по самочувствию невозможно — для этого может потребоваться тестирование.

Пока нет достаточных клинических доказательств, что PJ.2.1 вызывает более тяжелое течение COVID-19 или имеет принципиально другие симптомы по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса.

В то же время исследователи изучают мутацию вируса и их возможное влияние на распространение инфекции и эффективность вакцинации. ВОЗ продолжает следить за новыми вариантами SARS-CoV-2.

Напомним, в Украине зафиксирован случай нового субварианта коронавируса «Цикада».

Среди основных симптомов наблюдаются насморк, лихорадка, кашель, головные боли, слабость, потеря обоняния или вкуса. Также иногда фиксируют раздражение глаз или сыпь на коже.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie