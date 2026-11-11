В мире распространяется новый вид коронавируса: с чем его можно спутать

Миром распространяется новый штамм коронавируса / © Associated Press

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Новый штамм коронавируса PJ.2.1 был обнаружен в США, Канаде и странах Европы. Симптомы похожи на простуду или грипп.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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ВОЗ готовится пересмотреть состав вакцин против COVID-19 в декабре 2026 года и призвала исследователей предоставить данные о новых вариантах вируса, в частности, PJ.2.1.

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Специфические симптомы, позволяющие отличить PJ.2.1 от других вариантов COVID-19, пока не установлены. Среди возможных проявлений заболевания повышенная температура, озноб, кашель, боль в горле, насморк, головная боль, боль в мышцах и сильная усталость.

Подобные симптомы характерны также для гриппа и других респираторных инфекций. Поэтому определить возбудителя только по самочувствию невозможно — для этого может потребоваться тестирование.

Пока нет достаточных клинических доказательств, что PJ.2.1 вызывает более тяжелое течение COVID-19 или имеет принципиально другие симптомы по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса.

В то же время исследователи изучают мутацию вируса и их возможное влияние на распространение инфекции и эффективность вакцинации. ВОЗ продолжает следить за новыми вариантами SARS-CoV-2.

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Напомним, в Украине зафиксирован случай нового субварианта коронавируса «Цикада».

Среди основных симптомов наблюдаются насморк, лихорадка, кашель, головные боли, слабость, потеря обоняния или вкуса. Также иногда фиксируют раздражение глаз или сыпь на коже.

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