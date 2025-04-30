В мире вскоре может появиться вакцина, которая поможет избавиться от акне

Тестирование вакцины / © Pixabay

Реклама

Французская фармацевтическая компания Sanofi тестирует новую вакцину, которая должна стать на помощь взрослым со средней и тяжелой формой акне на лице.

Об этом сообщает Live Science.

Подробности клинических испытаний вакцины против акне от компании Sanofi

Фармацевтическая компания Sanofi активно работает над разработкой вакцины для лечения взрослых пациентов с выраженными формами акне на лице. В рамках клинических исследований планируется привлечь около 400 участников в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих среднюю или тяжелую форму акне. Во время испытаний части участников будут введены до трех доз вакцины, а остальные получат плацебо, не содержащее активных лекарственных веществ. Такой подход позволяет сравнить эффективность вакцины с плацебо и оценить ее безопасность. Эти исследования являются важным шагом на пути к созданию нового средства для лечения акне у взрослых, что может стать альтернативой традиционным методам терапии.

Реклама

Как работает мРНК-вакцина против акне от Sanofi

Компания Sanofi пока не раскрывает полный механизм действия своей вакцины, но, согласно предварительной информации, она является мРНК-вакциной. Это означает, что вакцина использует молекулы информационной РНК для передачи клеткам организма инструкций, стимулирующих иммунную систему. Мишенью вакцины могут быть белки, производимые бактерией Cutibacterium acnes, которая известна как основной фактор развития акне. Вакцина помогает активировать иммунный ответ против этой бактерии, что может привести к уменьшению воспаления и улучшению состояния кожи у пациентов с тяжелыми формами акне.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от прыщей, если они появились на теле.