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ТСН в социальных сетях

Камни, которые удалили из мочевого пузыря

Камни, которые удалили из мочевого пузыря / © Jam Press

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин
Камни, которые удалили из мочевого пузыря

В мочевом пузыре мужчины обнаружили шесть огромных камней: вес и размер шокируют (фото)

Пять из них были в форме пирамиды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

В Турции 40-летний мужчина попал в больницу из-за проблем с катетером, поскольку в детстве ему увеличили мочевой пузырь и установили катетеризированную стому.

Хотя у пациента, страдающего расщеплением позвоночника, не было симптомов боли, лихорадки или инфекции, УЗИ мочевого пузыря выявило проблему: шесть «гигантских» камней в мочевом пузыре с геометрическими формами, сообщает NTK.

Удивительно, но пять камней имеют форму равномерной пирамиды, а шестой — куба.

Была проведена цистолитотомия — хирургическая процедура по удалению камней из мочевого пузыря и врачи обнаружили камень в форме куба размером 7×7х7 см, тогда как камни в форме пирамиды имели размеры примерно 6×6х6 см каждый.

Камни, которые удалили из мочевого пузыря / © Jam Press

Камни, которые удалили из мочевого пузыря / © Jam Press

В общей сложности камни весили 2 кг.

Их размер шокировал медиков / © Jam Press

Их размер шокировал медиков / © Jam Press

Пациента выписали после 10 дней пребывания в больнице, а дальнейшие обследования не обнаружили новые камни.

Напомним, в прямой кишке 72-летнего мужчины застрял гигантский овощ. Инцидент произошел во время интимной близости с партнершей пожилого мужчины.

Дата публикации
Количество просмотров
251
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