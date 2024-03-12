В мозгу мужчину обнаружили ленточного червя после употребления одного блюда: что он ел

Ему нужна была скорая помощь.

52-летний мужчина из Флориды, США, который, как считалось, страдал сильной мигренью, на самом деле имел в мозгу ленточного червя.

Об этом пишет nypost.com.

Неназванный пациент, чья медицинская история недавно попала в американский журнал American Journal of Case Reports, жаловался на еженедельную агрессивную головную боль в течение четырех месяцев после употребления вредного продукта из свинины.

Эксперты сказали, что "пожизненная страсть к мягкому бекону" не являлась единственной причиной специфической, странной болезни, а скорее, что любимый завтрак испортился. То, что он был недоготовлен, сделало мужчину чрезвычайно уязвимым.

Врачи нашли червя в мозгу мужчины / Фото: nypost.com

Ситуация привела к развитию нейроцистицеркоза – научный термин для обозначения паразита, откладывающего яйца, заражающие многочисленные участки тела. Нейроцистицеркоз может быть заразен.

"Исторически очень необычно встречать зараженную свинину в Соединенных Штатах, и наш случай может иметь последствия для общественного здоровья", – пишут исследователи.

По данным CDC, если больные люди неусердно моют руки после дефекации, они могут передавать яйца другим членам своей семьи – особенно через еду.

CDC утверждает, что необычная болезнь приводит к госпитализации около 1000 американцев ежегодно.

В этом случае вместе с отеком у пациента появились кисты с обеих сторон мозга. Позже было установлено, что это был ленточный червь, отложивший яйца в мозгу мужчины.

Пациента начали лечить дегельминтизирующим препаратом, что привело к улучшению состояния через две недели.

Поскольку четыре из пяти случаев сопровождаются приступами, врачей просят "хранить высокий уровень подозрительности и тщательно собирать анамнез у пациентов с изменениями в картине мигрени".

Напомним, мужчина с хриплым голосом был шокирован, узнав, что в его горле было существо. Там сидела 6-сантиметровая пиявка.

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