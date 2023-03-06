В Одесской области 11-месячный мальчик отравился средством от грызунов: подробности

Ребенок госпитализирован.
В Одесской области, в Большой Михайловке, 11-месячный ребенок отравился крысиным ядом.
Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
"В понедельник, 6 марта 2022 года, в Большой Михайловке Одесской области госпитализировали 11-месячного ребенка, который отравился крысиным ядом", — пишут в Центре.
Медики приехали на вызов уже через 7 минут – мальчика госпитализировали в Велико-Михайловскую ЦРБ. В настоящее время ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства происшествия пока не сообщаются.
Напомним, в Индии девушка почистила зубы крысиным ядом и умерла. Она прополоскала рот и никому не сказала об инциденте. Впоследствии она почувствовала сильную боль в животе, но уже в больнице медики не смогли спасти пострадавшую.
Также в Кривом Роге годовалый мальчик попал в реанимацию после того, как съел крысиный яд, который нашел в доме.
Читайте также: