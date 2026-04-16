ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

В одном из регионов Украины зафиксирована вспышка кори

В Ивано-Франковской области зафиксировали 121 случай кори в течение 2026 года. Большинство больных — дети. По заявлению специалистов, ситуация контролируемая.

На Прикарпатье локализуют последнюю вспышку кори

На Прикарпатье сложилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью. Сейчас она находится под контролем. Всего с начала 2026 года в области зафиксировали 121 случай инфекции, причем подавляющее большинство больных — дети.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

По официальным данным, 84,3% всех случаев приходится именно на детское население. Почти все пациенты, а именно 97,5% получили необходимую помощь в стационарах медицинских учреждений области.

Из 6 обнаруженных вспышек — 5 уже полностью ликвидированы

Специалисты также сообщают, что из шести выявленных очагов заболевания пять уже полностью ликвидированы.

Сейчас идет работа над локализацией последней активной вспышки — в Делятинской общине. Там проводят усиленный эпидемиологический мониторинг и необходимые противоэпидемические мероприятия.

Больше всего случаев кору зафиксировали в Надвирнянском и Ивано-Франковском районах.

Главный государственный санитарный врач Прикарпатья Руслан Савчук подчеркнул, что благодаря слаженной работе медиков и эпидемиологов удалось остановить распространение инфекции.

«Почти все пациенты (97,5%) получили необходимую стационарную помощь в учреждениях здравоохранения области», — сообщил он.

В то же время специалисты призывают родителей проверить вакцинальный статус детей, ведь прививка остается единственным эффективным способом защиты от кори.

Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie