В одном из регионов Украины зафиксирована вспышка кори
В Ивано-Франковской области зафиксировали 121 случай кори в течение 2026 года. Большинство больных — дети. По заявлению специалистов, ситуация контролируемая.
На Прикарпатье сложилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью. Сейчас она находится под контролем. Всего с начала 2026 года в области зафиксировали 121 случай инфекции, причем подавляющее большинство больных — дети.
Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
По официальным данным, 84,3% всех случаев приходится именно на детское население. Почти все пациенты, а именно 97,5% получили необходимую помощь в стационарах медицинских учреждений области.
Специалисты также сообщают, что из шести выявленных очагов заболевания пять уже полностью ликвидированы.
Сейчас идет работа над локализацией последней активной вспышки — в Делятинской общине. Там проводят усиленный эпидемиологический мониторинг и необходимые противоэпидемические мероприятия.
Больше всего случаев кору зафиксировали в Надвирнянском и Ивано-Франковском районах.
Главный государственный санитарный врач Прикарпатья Руслан Савчук подчеркнул, что благодаря слаженной работе медиков и эпидемиологов удалось остановить распространение инфекции.
«Почти все пациенты (97,5%) получили необходимую стационарную помощь в учреждениях здравоохранения области», — сообщил он.
В то же время специалисты призывают родителей проверить вакцинальный статус детей, ведь прививка остается единственным эффективным способом защиты от кори.