В Австралии началось расследование после того, как из лаборатории исчезли сотни флаконов с живыми вирусами, в том числе вирусом Хендра, лесавирусом и хантавирусом.

Об этом пишет Newsweek.

Издание сообщает, что министр здравоохранения Квинсленда Тим Николс заявил, что 323 образца вирусов пропали в 2021 году из-за серьезного нарушения стандартов биологической безопасности. Утечка была обнаружена только в августе 2023 года, что вызвало обеспокоенность и привело к началу расследования.

Какие вирусы исчезли

В целом было обнаружено, что из лаборатории исчезли 323 флакона с разными вирусами. В частности, почти 100 из них содержали вирус Хендра, который является смертельным для людей и животных. Два флакона содержали хантавирус, а 223 флакона — образцы лисавируса. Все эти вирусы являются потенциально опасными для здоровья.

Вирус Хендра

Вирус Хендра был впервые обнаружен в 1990-х годах после того, как несколько лошадей заболели и погибли. Люди могут заразиться этим вирусом через контакт с инфицированными животными. Хотя случаи инфицирования людей редки, уровень смертности среди тех, кто заболел, достигает 57%. Вирус оказывает серьезное влияние не только на здоровье, но и на отрасли, связанные с животными, такие как ветеринария и коннозаводство.

Последствия для безопасности

Пропажа таких образцов стала причиной для серьезной озабоченности относительно соблюдения протоколов безопасности в исследовательских учреждениях. Лаборатории, которые работают с опасными биологическими материалами, должны соблюдать самые строгие стандарты безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов. Расследование преследует цель выяснить, как именно произошло нарушение, и принять меры по предупреждению подобных ситуаций в будущем.

Напомним, США финансировали исследования в Уханьском институте вирусологии через гранты. Согласно заявлению американского подкомитета по коронавирусной пандемии, COVID-19 был создан в этой лаборатории при поддержке США, а сам вирус признан искусственным. Сотрудники института проводили исследования по усилению функций вирусов, не придерживаясь правил биобезопасности

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