В "Охматдете" провели первую трансплантацию костного мозга взрослой пациентке, которой из-за войны не смогли помочь дома

В "Охматдете" провели первую трансплантацию костного мозга взрослой пациентке, которой из-за войны не смогли помочь дома

Специалисты заведения могут оказывать помощь онкобольным пациентам всех возрастов.

Анастасия из Николаева, которой всего 29 лет, еще в марте должна была пройти трансплантацию костного мозга, чтобы преодолеть рак. Но вместо операции и лечения она вынуждена была выехать из полуокруженного оккупантами города.

Вопрос проведения трансплантации стал вопросом жизни и смерти, сообщили врачи.

Благодаря профессионализму врачей, участие тех, кто приобщился к перевозке донорского костного мозга из Германии, пациентка получила свой шанс на жизнь и выздоровление.

Минздрав

Операция стала возможной благодаря тому, что больница "Охматдет" получила лицензию на проведение трансплантации костного мозга для взрослых.

Так, специалисты заведения могут оказывать помощь онкобольным пациентам всех возрастов.

Напомним, в Охмадите начали производить трансплантацию костного мозга взрослым. Детская больница получила лицензию.