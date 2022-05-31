В "Охматдете" провели первую трансплантацию костного мозга взрослой пациентке, которой из-за войны не смогли помочь дома

Специалисты заведения могут оказывать помощь онкобольным пациентам всех возрастов.
Анастасия из Николаева, которой всего 29 лет, еще в марте должна была пройти трансплантацию костного мозга, чтобы преодолеть рак. Но вместо операции и лечения она вынуждена была выехать из полуокруженного оккупантами города.
Вопрос проведения трансплантации стал вопросом жизни и смерти, сообщили врачи.
Благодаря профессионализму врачей, участие тех, кто приобщился к перевозке донорского костного мозга из Германии, пациентка получила свой шанс на жизнь и выздоровление.
Операция стала возможной благодаря тому, что больница "Охматдет" получила лицензию на проведение трансплантации костного мозга для взрослых.
Так, специалисты заведения могут оказывать помощь онкобольным пациентам всех возрастов.
Напомним, в Охмадите начали производить трансплантацию костного мозга взрослым. Детская больница получила лицензию.