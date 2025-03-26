В ООН шокировали, сколько людей умрут от СПИДа без финансирования США

Без финансирования США пандемия ВИЧ/СПИДа может резко обостриться. Речь идет о миллионах смертей и новых заражениях.

По оценкам ООН, если США не возобновят финансирование программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом, то в течение четырех лет могут умереть 6,3 млн человек.

Об этом заявила директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Винни Бьяньима.

Бьяньима предупредила, что мир столкнется с "настоящим всплеском" ВИЧ. В частности, ожидается 8,7 млн новых инфицирований.

Директор ЮНЭЙДС отметила, что хотя финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) должны возобновить уже в апреле, центры помощи пациентам с ВИЧ могут уже не открыться. Все "из-за опасений, что они не будут отвечать новым рекомендациям" американского правительства.

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"Это внезапное прекращение финансирования США привело [к закрытию] многих клиник, увольнению тысяч медицинских работников. Это медсестры, врачи, лаборанты, работники аптек… это много", – объяснила Бьяньима.

Она выразила мнение, что для США "разумно желать сократить свое финансирование", но это следует делать постепенно. Внезапное прекращение спасательной помощи оказывает разрушительное влияние на страны, особенно в Африке, а также в Азии и Латинской Америке.

Директор ЮНЭЙДС также сказала, что в ООН "не слышали" обещаний от правительств других стран относительно восполнения пробела в финансировании.

По информации ЮНЭЙДС, по состоянию на 2023 год во всем мире с ВИЧ жили около 40 млн человек. Из этого количества примерно 1,3 млн инфицировались в том же году, а 630 тыс. лиц умерли от связанных со СПИДом болезней.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что из-за сокращения иностранной помощи со стороны США восемь стран, среди которых Украина, могут столкнуться с критической нехваткой лекарств для пациентов с ВИЧ.