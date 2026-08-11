В овсянке может быть шесть ложек сахара: на что советует обращать внимание диетолог при покупке

Овсянка / © pexels.com

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Готовая овсянка на ночь может показаться полезным и удобным завтраком, однако состав таких продуктов существенно различается. В одних основными ингредиентами являются овес, фрукты, орехи и семена, тогда как другие содержат подслащенные компоты, добавленный сахар или сравнительно мало самого овса.

Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на диетолога Кирана Дженкинса из Supply Life, который проанализировал несколько популярных вариантов овсянки и оценил их питательную ценность.

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По словам специалиста, сама надпись «овсянка на ночь» ещё не означает, что продукт автоматически является полезным. Часть смесей состоит преимущественно из цельнозернового овса, фруктов, орехов и семян, тогда как другие содержат подслащенные фруктовые компоты, сиропы и добавленный сахар.

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Среди продуктов, получивших наилучшие оценки диетолога, были варианты с высоким содержанием овса и без явного добавления сахара или с сладостью, обеспечиваемой преимущественно фруктами и сухофруктами. Например, в продуктах, получивших от него положительные оценки, доля овса составляла от 65% до более 80%.

Важным показателем при сравнении оказалось и содержание белка. По словам Дженкинса, именно его часто не хватает в готовой овсянке. Завтрака, содержащего всего пять-шесть граммов белка, может быть недостаточно, чтобы оставаться сытым до обеда. В то же время диетолог назвал победителем по питательности вариант с содержанием около 13 г белка на порцию ещё до добавления молока.

Специалист также обращал внимание на клетчатку. В частности, в наиболее питательном варианте её содержание составляло около 5,5 г на порцию. Другие смеси, получившие положительную оценку, содержали семена чиа, тыквенные и подсолнечные семечки, миндаль и другие ингредиенты, которые, по словам Дженкинса, могут добавлять клетчатку, белок или полезные жиры.

В то же время стоит внимательно следить за количеством сахара. В одном из исследованных готовых завтраков его содержание составляло около 24 г на порцию — примерно шесть чайных ложек. В другом этот показатель достигал 35,7 г. Часть этого сахара поступала из фруктов и молочных продуктов, однако в состав также входили мед, сиропы или подслащенные добавки.

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Именно поэтому специалист советует не ориентироваться только на название «овсянка на ночь» или указания о натуральности продукта. Например, кокосовый сахар, несмотря на свое название, по-прежнему является добавленным сахаром.

Кроме того, диетолог советует различать сухие смеси и готовые к употреблению баночки. В сухую овсянку ещё нужно добавлять молоко, а иногда и добавки, поэтому сравнивать её с готовым завтраком напрямую не совсем корректно.

Если в сухой смеси мало белка, Дженкинс советует готовить её с молоком вместо воды или подавать с греческим йогуртом. Так можно увеличить количество белка в готовом завтраке.

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